海巡金馬澎分署前勤指中心主任淪為共諜 檢方起訴求處重刑

海巡署金馬澎分署勤務指揮中心前主任莊宗輝，涉嫌長期將勤務資訊、雷情系統影像及勤務規畫等公務機密洩漏給大陸漁政、海警機關，包庇兩岸非法業者走私、越界捕撈，收受賄賂牟利。金門地檢署今偵結，依國安法、貪汙治罪條例、刑法洩密罪及個資法等罪嫌公訴，建請法院求處9年6個月、併科600萬元罰金，且宣告褫奪公權，並沒收犯罪所得188萬6681元。

曾任金門第九海巡分隊長的莊宗輝，去年底才晉升金馬澎分署勤指中心主任，被視為明日之星，今年5月遭法院裁定羈押，金馬澎分署當天立即將其調離現職並解除主管職務，分署有開考績會議，決議記兩大過免職，也追究相關人員考核監督不周責任。

起訴書指出，莊宗輝自106年至114年間，歷任金門海巡隊分隊長、金馬澎分署巡防科專員、勤務中心主任等職務，利用職務便利，5度向兩岸非法業者收受賄賂，金額高達百萬元；同時至少5次將海巡勤務表、船舶部署、安檢資訊、查緝走私案件資料等涉公務秘密交付大陸官方機構或相關人士，並3度非法洩漏個人資料，嚴重影響邊境管制。

檢方表示，莊宗輝曾於107年間收受30萬元賄款，包庇違法業者於赤礁周邊放養花蛤；112年至114年間，連續收受台幣約73萬款項，協助業者越界養殖或魚貨走私；另於112至113年間，洩漏多起查緝案件及涉案人個資給大陸人士。莊明知相關資訊均屬公務機密，卻反覆洩漏，嚴重損及海巡執法威信與漁業資源永續。

金門地檢署表示，此案是調查局福建調查處提供情資展開偵辦，並在海巡政風單位配合下，扣得賄款現金、手機、隨身碟及勤務文件等證物，證據完整。檢方痛斥，莊宗輝身為核心勤務主管，本應守護國境安全，卻為謀私利洩密牟利，不動搖民眾對公務員信賴，削弱第一線海巡人員士氣，危害國家安全。