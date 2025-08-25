快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

製作濺血命償合成圖恐嚇11名檢察官 工程師被限制住居

聯合報／ 記者蕭雅娟林孟潔／台北即時報導

「迷因台式民主」版主、工程師戴瑞甯涉製作參與京華城案偵審檢察官合成圖，上傳粉專，追蹤者前護理師林惠珠下載合成圖加上「命債命還」發布到Threads，2人日前落網遭羈押，今依恐嚇等罪起訴移審，法官稍早開庭後認戴瑞甯、林惠珠均無羈押必要，限制住居。

起訴指出，戴瑞甯因不滿京華城案偵辦、審理過程，及彭振聲配偶今年7月1日墜樓身亡新聞，涉在7月2日0時14分許，在家中上網依「血跡」、「噴濺」等關鍵字搜尋相關圖示，用製圖軟體編排、設計11名檢察官職稱、姓名、照片、沾有血跡的合成圖，上方載明「記住他們的名字跟臉」等文字，0時22分許上傳到「迷因台式民主」粉絲專頁發文指「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的臉」等文字。

戴因上篇貼文遭網友非議，又涉法利用承審京華城案的台北地院3名法官照片製圖，7月3日0時33分又在粉專發文「又有人跑來挑釁我叫我有種不要刪文，還有人在留言版貼新聞，說北檢已經火速分案偵辦上篇北檢照片+灑了點番茄醬的文是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？又找到了一位找了你好久的法官」

林惠珠是「迷因台式民主」粉絲專頁追蹤者，對於墜樓新聞事件感到憤慨，涉煽惑他人犯罪等，下載合成圖後，未隱匿「記住他們的名字跟臉」，還搭配「命債命還」文字，發布到Threads。林惠珠偵查中坦承，如果她是合成圖中的人，看到合成圖也會害怕。

2人犯後火速遭逮，因恐嚇司法官遭聲押獲准。今北檢依恐嚇、個資法、款煽惑他人犯罪等起訴，分別求處7月、6月以上徒刑。台北地方法院法官今開庭後認定，戴瑞甯無羈押必要，限制住居，稍早他離開法院沒有對此案說明，也沒對限制住居表示意見，僅對著媒體記者說「謝謝」，在律師陪同下離開法院。

「迷因台式民主」版主、工程師戴瑞甯限制住居。記者林孟潔／攝影
「迷因台式民主」版主、工程師戴瑞甯限制住居。記者林孟潔／攝影

恐嚇 司法官 檢察官 京華城案

延伸閱讀

工程師製作濺血命償合成圖恐嚇11名檢察官 2人起訴移審

涉恐嚇京華城檢察官 「迷因台式民主」版主遭訴

台男扣押護照囚禁性侵2日本籍伴遊女 遭檢方限制住居

柯文哲「奉交下」急辦京華城？市府參事：只是一般習慣用詞

相關新聞

海巡金馬澎分署前勤指中心主任淪為共諜 檢方起訴求處重刑

海巡署金馬澎分署勤務指揮中心前主任莊宗輝，涉嫌長期將勤務資訊、雷情系統影像及勤務規畫等公務機密洩漏給大陸漁政、海警機關，...

製作濺血命償合成圖恐嚇11名檢察官 工程師被限制住居

「迷因台式民主」版主、工程師戴瑞甯涉製作參與京華城案偵審檢察官合成圖，上傳粉專，追蹤者前護理師林惠珠下載合成圖加上「命債命還」發布到Threads，2人日前落網遭羈押，今依恐嚇等罪起訴移審，法官稍早開庭後認戴瑞甯、林惠珠均無羈押必要，限制住居。

濺血合成圖恐嚇京華城案司法官 涉案工程師 、護理師起訴後都獲釋！

「迷因台式民主」版主、UI工程師戴瑞甯製作偵審京華城案檢察官、法官的合成圖，並加上血跡等圖樣，還有載明「記住他們的名字跟...

獨／補簽到！關西鎮代主席涉詐領2450元出席費 判1年10月緩刑4年

新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典被控詐領出席費、交通費及膳食費共2450元，新竹地檢署依貪汙治罪條例罪嫌起訴，檢察官斟酌羅...

風電弊案都與雲林有關？雲林民進黨團總召說話了

雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄，雲林地方法院今宣判，沈宗隆判處有期徒刑3年6月、王又民判處9年6月...

只有討錢與家暴 教職員兒控父從未照顧他、請求免扶養…法院這樣判

台南市一名教職人員從小由祖母、叔叔扶養長大，父親從未負擔生活開銷，也未與他同住，還會將他帶走、不讓他念書，以此要脅家人給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。