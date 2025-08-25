只有討錢與家暴 教職員兒控父從未照顧他、請求免扶養…法院這樣判
台南市一名教職人員從小由祖母、叔叔扶養長大，父親從未負擔生活開銷，也未與他同住，還會將他帶走、不讓他念書，以此要脅家人給錢；教職員以目前已婚、育有一名子女，提出請求減輕或免除扶養義務訴訟，台南地院認定父親未盡扶養義務情節重大，判決准許。
判決書指出，台南市一名男性教職人員向法院提起訴訟表示，從小就沒有與父親同住過，由祖母、叔叔扶養長大；父親偶而返家也是向家人要錢，要不到錢就把他帶走，不讓他念書，以他為要脅。
該名教職人員表示，父親也常向附近店家賒帳，後來也是家人去還錢；父親曾對他、他的妻子及小孩施暴，讓他向法院聲請保護令，他聲請對於父親的扶養義務均予以免除。
法院調查，該名教職人員的父親去年無所得收入，已達不能維持生活之程度，有受子女扶養需要；然而，教職員主張父親對他未盡扶養義務，父親並不爭執，並同意由法官裁定減輕或免除扶養義務。
法院審酌，教職員父親無正當理由對兒子未盡扶養義務，其情節已達重大程度；從而，聲請人請求免除對於父親扶養義務，核與民法第1118條之1第2項之規定相符，為有理由，判決應予准許。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言