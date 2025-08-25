只有討錢與家暴 教職員兒控父從未照顧他、請求免扶養…法院這樣判

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一名教職人員從小由祖母、叔叔扶養長大，父親從未負擔生活開銷，也未與他同住，還會將他帶走、不讓他念書，以此要脅家人給錢；教職員以目前已婚、育有一名子女，提出請求減輕或免除扶養義務訴訟，台南地院認定父親未盡扶養義務情節重大，判決准許。

判決書指出，台南市一名男性教職人員向法院提起訴訟表示，從小就沒有與父親同住過，由祖母、叔叔扶養長大；父親偶而返家也是向家人要錢，要不到錢就把他帶走，不讓他念書，以他為要脅。

該名教職人員表示，父親也常向附近店家賒帳，後來也是家人去還錢；父親曾對他、他的妻子及小孩施暴，讓他向法院聲請保護令，他聲請對於父親的扶養義務均予以免除。

法院調查，該名教職人員的父親去年無所得收入，已達不能維持生活之程度，有受子女扶養需要；然而，教職員主張父親對他未盡扶養義務，父親並不爭執，並同意由法官裁定減輕或免除扶養義務。

法院審酌，教職員父親無正當理由對兒子未盡扶養義務，其情節已達重大程度；從而，聲請人請求免除對於父親扶養義務，核與民法第1118條之1第2項之規定相符，為有理由，判決應予准許。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台南市一名教職人員提出請求減輕或免除扶養義務訴訟，台南地院認定父親未盡扶養義務情節重大，判決准許。本報資料照片
台南市一名教職人員提出請求減輕或免除扶養義務訴訟，台南地院認定父親未盡扶養義務情節重大，判決准許。本報資料照片

台南 子女 法官 保護令 扶養費

