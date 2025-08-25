被指公款幫郭昭巖慶生 北市義交大隊長挨告侵占

快訊

中央社／ 台北25日電

媒體報導，台北市義交辜姓大隊長涉嫌挪用公款替國民黨台北市議員郭昭巖辦慶生大會，7名義交大隊隊員今天在律師陪同下到台北地檢署，遞狀告發辜姓大隊長涉嫌誣告、侵占、公益侵占等罪。

鏡週刊報導，台北市交通義勇警察大隊每年接受台北市政府新台幣上億元補助，大隊長卻遭隊員指控公器私用，不僅安插市長蔣萬安機要的妻子當有給職幹部，還涉嫌挪用公款替郭昭巖辦慶生大會，並要求隊員無償幫郭助選和做雜務，另提供萬華中隊場地讓郭父、郭母帶里民運動。

包括北市義交李姓隊員等7人今天在律師陪同下到北檢，控告辜姓大隊長涉嫌誣告、侵占、公益侵占等罪。

根據刑事告發狀，由於辜男任職期間屢屢公器私用，李女等隊員忍無可忍，所以對外揭露辜男的所作所為，沒想到辜男不僅未思檢討，改正行為，反而虛構事實向北檢提起妨害名譽告訴，涉及誣告。

告發狀提到，辜男任職義交大隊大隊長期間，憑恃與郭昭巖關係匪淺，竟將萬華義交中隊公積金用以支付郭昭巖的慶生會支出，並提供萬華義交中隊隊部作為慶生宴會的場地，形同將公務資源供給私人歡愉使用。

李女等人指出，辜男在即將升任義交大隊長之際，竟假藉萬華義交中隊及萬華區調解委員會名義，擅自挪用中隊公款訂製兩面匾額，以獻贈於自己。

北市 侵占 郭昭巖

