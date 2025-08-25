前議長、議員涉風電案被判刑是否解職 雲林縣府說明了

眾所矚目的綠能弊案，雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄，雲林地方法院今宣判，沈宗隆判處有期徒刑3年6月、王又民判處9年6月，兩人皆褫奪公權8年。雲林縣長張麗善對此表示，雖不樂見，仍希望中央重新思考能源政策。縣府表示，議員犯貪汙罪需定讞後才會解職，若解職，兩人所遺任期不足二年，不需補選。

張麗善今受訪表示，她雖然不樂見這樣的結果，但希望中央能重新思考能源政策，尤其川普也說，所有的再生能源都是世紀大騙局，不只是讓金融機構也面臨到很多的困境，甚至太陽能業者又把電價高價賣給台電，形成惡性循環，變成全民埋單。

張麗善說，到目前為止，中央口號喊著要淨零減碳，卻把最乾淨、最穩定、最合理電價的核能，完全通通停役了，透過核三重啟公投的結果，希望中央政府能夠重新定位能源政策，是不是要讓當前的核能延續，讓我們國家更有產業競爭力。

「我想這是很大的國家大事，我也希望中央政府，真正能夠體現民意、瞭解民意。我們要的就是一個，非常合理的電價、穩定的電力。」

沈宗隆、王又民皆為現任議員，兩人皆為國民黨籍，兩人今被宣判是否影響議會運作，雲林縣政府民政處表示，依據地方制度法79條規定，議員犯貪汙罪需俟判決確定後才會解職，一審判決後20天內，當事人及檢察官均未提起上訴，則屬判決確定，判決確定後，由內政部予以解職。