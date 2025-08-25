快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

聽新聞
0:00 / 0:00

涉風電案貪瀆前議長、議員同案不同命 審判長用人生比喻量刑

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄，雲林地方法院今宣判，沈宗隆判處有期徒刑3年6月、王又民判處9年6月，兩人皆褫奪公權8年。合議庭審判長王子榮表示，兩人所犯皆屬7年以上重罪，但沈宗隆偵審期間坦承犯行，並繳回不法所得，態度良好，符合法定減刑條款，反觀王又民始終否認犯行，態度難認良好，因此量刑較重。

沈宗隆收賄2千萬元、王又民收賄225萬元，但兩人刑度明顯不同，王子榮說明，「人生有多難，量刑就有多難」，此案涉及國家重要綠能政策，歷經近30個審理庭期，其中被告沈宗隆、潘正綱、鍾慶郎均坦白犯行，被告王雲怡、王又民否認犯行，經傳喚相關證人交互詰問，以及審閱卷內證據下，其2人犯行已足以認定。

王審判長說，沈宗隆作為雲林縣議長，在地方上動見觀瞻，綠能產業為國家重要政策，作為民意代表本質上就該盡力協助，他雖然願意幫忙本案，卻動起要從其中營利的想法，才需要大費周章透過鍾慶郎的公司來進入拋石工程，雖然沈宗隆認為所獲利益不是太大數額，卻造成達德公司非常大的為難，尤其對外商公司而言，驚覺不是單純好好做生意就可以，也無疑成為離岸風電綠能政策的阻礙。

王子榮說，沈宗隆偵審期間坦然面對錯誤，犯罪所得部分全數繳交，且未再眷戀議長頭銜，加上其身體健康不佳，符合貪汙治罪條例的減刑規定等一切情狀，因此判處3年6月有期徒刑、褫奪公權8年。

至於王又民在議員職權行使中收受對價，從偵審以來一路極力切割其和助理游嘉慧的關係，可其辯解與卷證、到庭詰問證人等出入過大，就此難認犯後態度良善，他收賄的金額不低，雖然和沈宗隆相比有落差，但其職位為議員，仍和議長一職對地方影響力有別等，因此判處9年6月有期徒刑、褫奪公權8年。全案皆可上訴。

合議庭指出，達德公司2019年在雲林縣設立風機發電，因遭民眾陳抗及部分議員反對，導致建照及使用執照取得不順，風場開發進度大幅落後，為加速取得許可，達德時任董事長王雲怡及前執行長潘正綱找上沈宗隆、王又民支持，協助達德向雲林縣府取得許可公文。

以工程款夾帶賄款方式，把海上風機拋石等部分工程，交由白手套鍾慶郎的工程公司承包，並將賄款夾帶在工程單價裡，透過鍾慶郎陸續交付2600萬元，鍾慶郎獲得540萬元「活動費」，沈宗隆獲得2千萬元，兩人於偵查中坦承犯行，並繳回全部犯罪所得。

王又民另向潘正綱表示希望給予金錢贊助，達德同意每年支付150萬元，利用「禮品贊助、活動補助」等名目虛開發票，向達德申請交際費，前後交付225萬元賄款。

雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄，雲林地方法院今宣判，沈宗隆判處有期徒刑3年6月、褫奪公權8年，沈宗隆步出法庭時神情輕鬆。記者陳雅玲／攝影
雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄，雲林地方法院今宣判，沈宗隆判處有期徒刑3年6月、褫奪公權8年，沈宗隆步出法庭時神情輕鬆。記者陳雅玲／攝影
雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄，雲林地方法院今宣判，沈宗隆判處有期徒刑3年6月、王又民判處9年6月，兩人皆褫奪公權8年。合議庭審判長王子榮說明量刑原因時表示，「人生有多難，量刑就有多難。」記者陳雅玲／攝影
雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄，雲林地方法院今宣判，沈宗隆判處有期徒刑3年6月、王又民判處9年6月，兩人皆褫奪公權8年。合議庭審判長王子榮說明量刑原因時表示，「人生有多難，量刑就有多難。」記者陳雅玲／攝影

雲林 收賄 議員 賄款 能源 貪汙 沈宗隆

延伸閱讀

風電案宣判雲林前議長神情輕鬆步出法庭 要記者別忘了幫他寄菜

風電案大審判 雲林縣前議長收賄2000萬判刑3年半

光電風電是世紀騙局？克魯曼：是川普政策加劇美國電力危機

指風電、太陽能是「世紀騙局」 川普：不再批准開發

相關新聞

前議長、議員涉風電案被判刑是否解職 雲林縣府說明了

眾所矚目的綠能弊案，雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄，雲林地方法院今宣判，沈宗隆判處有期徒刑3年6月...

涉風電案貪瀆前議長、議員同案不同命 審判長用人生比喻量刑

雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄，雲林地方法院今宣判，沈宗隆判處有期徒刑3年6月、王又民判處9年6月...

南市財稅局專員在新營購屋成家…離總局81公里太遠拒派任 法院這樣說

台南市財政稅務局菸酒管理科林姓女專員在單位所屬新營分局服務超過15年，已購屋成家，但總局通知她自今年1月起解除支援；林女...

風電案宣判雲林前議長神情輕鬆步出法庭 要記者別忘了幫他寄菜

雲林縣前議長也是現任議員沈宗隆涉向達德能源公司收賄，今天被以貪汙治罪條例判刑3年6月，刑度頗輕，沈宗隆親自聽判後走出法庭...

母女緣僅70天她遺產全給娘家 前夫嗆「女兒會全繼承」

遲姓婦人和王姓前夫產下1女，女嬰出生僅70天就遭夫家強行帶走，遲婦2020年、62歲時癌症過世，終其一生未再見女兒一面。遲婦不甘遺產落入王家，自書遺囑聲明財產「均留給遲家」。女兒為第一順位法定繼承人，依法繼承遲婦所有遺產，阿姨與兩個舅舅提「履行遺贈」訴訟，一審敗訴，但台灣高等法院逆轉改判，遺產爭奪戰還未落幕。

風電案大審判 雲林縣前議長收賄2000萬判刑3年半

雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄案，協助向雲林縣府取得相關許可公文，雲林地方法院今宣判，沈宗隆坦承犯行並交付不法賄款，雲林地院合議庭認沈犯後態度良好，判處有期徒刑3年6月、褫奪公權8年，同案涉案人縣議員王又民則被判處9年6月、褫奪公權8年。沈宗隆對審判結果表示可以接受，是否上訴將和律師討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。