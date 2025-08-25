涉風電案貪瀆前議長、議員同案不同命 審判長用人生比喻量刑

雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄，雲林地方法院今宣判，沈宗隆判處有期徒刑3年6月、王又民判處9年6月，兩人皆褫奪公權8年。合議庭審判長王子榮表示，兩人所犯皆屬7年以上重罪，但沈宗隆偵審期間坦承犯行，並繳回不法所得，態度良好，符合法定減刑條款，反觀王又民始終否認犯行，態度難認良好，因此量刑較重。

沈宗隆收賄2千萬元、王又民收賄225萬元，但兩人刑度明顯不同，王子榮說明，「人生有多難，量刑就有多難」，此案涉及國家重要綠能政策，歷經近30個審理庭期，其中被告沈宗隆、潘正綱、鍾慶郎均坦白犯行，被告王雲怡、王又民否認犯行，經傳喚相關證人交互詰問，以及審閱卷內證據下，其2人犯行已足以認定。

王審判長說，沈宗隆作為雲林縣議長，在地方上動見觀瞻，綠能產業為國家重要政策，作為民意代表本質上就該盡力協助，他雖然願意幫忙本案，卻動起要從其中營利的想法，才需要大費周章透過鍾慶郎的公司來進入拋石工程，雖然沈宗隆認為所獲利益不是太大數額，卻造成達德公司非常大的為難，尤其對外商公司而言，驚覺不是單純好好做生意就可以，也無疑成為離岸風電綠能政策的阻礙。

王子榮說，沈宗隆偵審期間坦然面對錯誤，犯罪所得部分全數繳交，且未再眷戀議長頭銜，加上其身體健康不佳，符合貪汙治罪條例的減刑規定等一切情狀，因此判處3年6月有期徒刑、褫奪公權8年。

至於王又民在議員職權行使中收受對價，從偵審以來一路極力切割其和助理游嘉慧的關係，可其辯解與卷證、到庭詰問證人等出入過大，就此難認犯後態度良善，他收賄的金額不低，雖然和沈宗隆相比有落差，但其職位為議員，仍和議長一職對地方影響力有別等，因此判處9年6月有期徒刑、褫奪公權8年。全案皆可上訴。

合議庭指出，達德公司2019年在雲林縣設立風機發電，因遭民眾陳抗及部分議員反對，導致建照及使用執照取得不順，風場開發進度大幅落後，為加速取得許可，達德時任董事長王雲怡及前執行長潘正綱找上沈宗隆、王又民支持，協助達德向雲林縣府取得許可公文。

以工程款夾帶賄款方式，把海上風機拋石等部分工程，交由白手套鍾慶郎的工程公司承包，並將賄款夾帶在工程單價裡，透過鍾慶郎陸續交付2600萬元，鍾慶郎獲得540萬元「活動費」，沈宗隆獲得2千萬元，兩人於偵查中坦承犯行，並繳回全部犯罪所得。