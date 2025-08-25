風電案宣判雲林前議長神情輕鬆步出法庭 要記者別忘了幫他寄菜

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣前議長也是現任議員沈宗隆涉向達德能源公司收賄，今天被以貪汙治罪條例判刑3年6月，刑度頗輕，沈宗隆親自聽判後走出法庭，神情顯得輕鬆，認為判決公道也感謝法庭，受訪時還一度打趣向記者說，「將來我如果進去關要幫我寄菜喔！」

沈宗隆涉犯向能源公司索取兩千六百萬，和議員王又民等人協助達德公取得許可證照，偵查期間，沈宗隆不但坦承犯行並交回不法所得兩千萬元，配合度相當好，也符合減刑條例，今天合議庭宣判前，議長沈宗隆在家人陪同下親自到庭聆判，律師並未到場，他說，他是很有誠意面對司法

在法院宣判後，沈宗隆當庭向審判長提出請假出國的請求，但未獲庭准，審判長王子榮要他再以書面提出審議。

沈宗隆步出法庭神情顯得輕鬆，對於今天的判決他覺得還很公道，他說，事發後調查期間，他並沒有逃避，決定坦然面對司法，勇於面對自己所做的事情，感謝審判長很辛苦，今天做出這樣的判決他還可以接受。

結束訪談前，他還打趣地對記者說，「我如果有進去關了別忘了給我寄菜（加菜）喔！」

對於3年6月的判決是否上訴，他說，個人的因素，因身體狀況不佳，所以可能下個月還要開刀。那這當中是不是要繼續上訴，還是不上訴，時間是不是會耽誤開刀，這個都要跟律師也好好研討一下，再決定是否上訴。

另被重判9年6月的議員王又民未到庭聽判，得知判決結果，王又民表示遺憾，並予以尊重，將於收到判決後做好上訴的準備。

沈宗隆步出法庭顯得輕鬆，結束談話前還要記者如果他進去了，別忘幫他「寄菜」
司法 議員 沈宗隆

