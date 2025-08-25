風電案大審判 雲林縣前議長收賄2000萬判刑3年半

雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄案，協助向雲林縣府取得相關許可公文，雲林地方法院今宣判，沈宗隆坦承犯行並交付不法賄款，雲林地院合議庭認沈犯後態度良好，判處有期徒刑3年6月、褫奪公權8年，同案涉案人縣議員王又民則被判處9年6月、褫奪公權8年。沈宗隆對審判結果表示可以接受，是否上訴將和律師討論。

雲林地方法院今判決如下，沈宗隆犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年6月，褫奪公權8年。王又民犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑9年6月，褫奪公權8年。

達德能源公司時任董事長王雲怡共同犯對公務員交付賄賂罪，判刑1年10月及1年2月，應執行有期徒刑2年、褫奪公權2年。達德能源公司前執行長潘正綱犯交付賄賂罪2罪免刑；另因涉商業會計法不實憑證，判刑合併6月，可易科罰金，緩刑2年。鍾慶郎白手套涉貪汙治罪條例收賄罪免刑，繳回犯罪所得540萬4899元，法院宣告沒收。

雲林地院合議庭長王子榮指出，達德公司2019年在雲林縣設立風機發電，因遭民眾陳抗及部分議員反對，導致建照及使用執照取得不順，風場開發進度大幅落後，為加速取得許可，達德時任董事長王雲怡及潘正綱找上沈宗隆、王又民支持，協助達德向雲林縣府取得許可公文。

合議庭指出，這起貪汙案是以工程款夾帶賄款方式，把海上風機拋石等部分工程，交由鍾慶郎的工程公司承包，並將賄款夾帶在工程單價裡，透過鍾慶郎陸續交付2600萬元，鍾慶郎獲得540萬元「活動費」，沈宗隆獲得2千萬元，兩人於偵查中坦承犯行，並繳回全部犯罪所得。

合議庭指出，王又民另向潘正綱表示希望給予金錢贊助，達德同意每年支付150萬元，利用「禮品贊助、活動補助」等名目虛開發票，向達德申請交際費，交付225萬元賄款。

沈宗隆是今天唯一到場聆聽宣判的被告，他表示，他坦然面對司法，認為法官判決還算公道，至於是否上訴將和律師討論。