「想讓他破相上節目」4男合謀對李正皓噴辣椒水遭2罪嫌起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

政治評論員李正皓日前在三立電視台外遭人噴辣椒水攻擊，檢警案發隔日將作案的吳姓男子查緝到案，另查出李姓男子等3名共犯，歷經2個多月偵查，偵結依傷害等罪嫌起訴。

起訴指出，李男等4人今年6月間不滿李正皓在政治節目中發表的言論，謀劃傷害李正皓臉部，想讓他破相上節目。

李男6月12日深夜10時許在新北中和某酒吧，提示李正皓所駕汽車車型、車號、下班出沒時間，交付辣椒水用作脫逃使用，分別指示吳男徒手毆打李正皓、另名吳男負責現場操盤指揮、陳男則負責現場把風盯梢，承諾事成後給3人3萬元、1萬元、1萬元共5萬元報酬，若3人被捕，李會協助交保事宜。

為確保行動順利，4人6月18日晚間7時許分別騎乘機車到李正皓住處外及三立電視台場勘，吳等3人6月19日上午10時許原本在李正皓住處外準備做案傷人，但未能及時攔停李正皓的汽車，遂改到三立電視台外續行計畫。

當晚7時許，吳男等3人埋伏在三立電視台車道外，見李正皓駕車出現，車上還載著記者、馬姓女友，吳男便上前以身體阻擋攔停李正皓車輛，趁其降下車窗時持辣椒水攻擊，造成李正皓雙眼結膜炎受傷，吳犯後逃離現場。

吳男到案後，初步辯稱因行車糾紛而做案，李男等3人也辯稱事前與吳男同行出現，是陪吳男外出逛街運動，但偵查中4人都坦承犯行，檢方清查相關筆錄、監視器影像、行車紀錄器影像、對話紀錄及診斷證明書，認定4人涉嫌傷害罪、強制罪，偵結依法起訴，將從重論處。

吳姓男子6月19日晚間拿辣椒水噴灑政治評論人李正皓，20日遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝
吳姓男子6月19日晚間拿辣椒水噴灑政治評論人李正皓，20日遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝

李正皓 辣椒水 監視器 傷害罪

