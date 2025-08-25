聽新聞
0:00 / 0:00
工程師製作濺血命償合成圖恐嚇11名檢察官 2人起訴移審
「迷因台式民主」版主、工程師戴瑞甯涉製作參與京華城案偵審檢察官合成圖，加上「記住他們的名字跟臉」文字上傳粉專，涉恐嚇11名檢察官，前護理師林惠珠又在合成圖上加上「命債命還」台北地檢署今偵結，依恐嚇、非法利用個人資料、煽惑他人犯罪分別起訴戴、林2人，求刑7月、6月以上刑度，今移審法院；林的男友周裕炫則獲不起訴處分。
在押的戴瑞甯坦承，他以「血跡」、「噴濺」關鍵字在網路上蒐羅相關圖檔製作合成圖，並在遭網友非議後回應「灑了點番茄醬」。檢方認定他的行為客觀上足以使11名檢察官心生畏懼，且為挑戰網友抨擊，擅自使用承審京華城案3名法官照片刊登，動機非出於評論司法案件，妨害名譽部分均未據告訴。
林惠珠是「迷因台式民主」粉絲專頁追蹤者，對於墜樓新聞事件感到憤慨，涉煽惑他人犯罪、恐嚇危害他人安全、非公務機關非法利用個人資料等犯意，下載合成圖後，未隱匿「記住他們的名字跟臉」，還搭配「命債命還」文字。林惠珠坦承如果她是合成圖中的人，看到合成圖也會害怕。
北檢指出，戴、林所為，顯已造成司法人員執行職務時內心巨大壓力及人身安全疑慮，嚴重挑戰司法威信，除告訴人、被害人外，在社會上更造成民眾惴惴不安，甚引起模仿效應，危害社會秩序甚鉅，惡性非輕，建請法院量處戴7月以上之刑度，林6月以上之刑度，以資懲儆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言