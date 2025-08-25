快訊

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：以後不用再跑北部出國

內閣改組延後公布傳衛福部長拒發辭職信 周玉蔻：邱泰源要造反嗎？

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

聽新聞
0:00 / 0:00

工程師製作濺血命償合成圖恐嚇11名檢察官 2人起訴移審

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

「迷因台式民主」版主、工程師戴瑞甯涉製作參與京華城案偵審檢察官合成圖，加上「記住他們的名字跟臉」文字上傳粉專，涉恐嚇11名檢察官，前護理師林惠珠又在合成圖上加上「命債命還」台北地檢署今偵結，依恐嚇、非法利用個人資料、煽惑他人犯罪分別起訴戴、林2人，求刑7月、6月以上刑度，今移審法院；林的男友周裕炫則獲不起訴處分。

在押的戴瑞甯坦承，他以「血跡」、「噴濺」關鍵字在網路上蒐羅相關圖檔製作合成圖，並在遭網友非議後回應「灑了點番茄醬」。檢方認定他的行為客觀上足以使11名檢察官心生畏懼，且為挑戰網友抨擊，擅自使用承審京華城案3名法官照片刊登，動機非出於評論司法案件，妨害名譽部分均未據告訴。

林惠珠是「迷因台式民主」粉絲專頁追蹤者，對於墜樓新聞事件感到憤慨，涉煽惑他人犯罪、恐嚇危害他人安全、非公務機關非法利用個人資料等犯意，下載合成圖後，未隱匿「記住他們的名字跟臉」，還搭配「命債命還」文字。林惠珠坦承如果她是合成圖中的人，看到合成圖也會害怕。

北檢指出，戴、林所為，顯已造成司法人員執行職務時內心巨大壓力及人身安全疑慮，嚴重挑戰司法威信，除告訴人、被害人外，在社會上更造成民眾惴惴不安，甚引起模仿效應，危害社會秩序甚鉅，惡性非輕，建請法院量處戴7月以上之刑度，林6月以上之刑度，以資懲儆。

台北地方法院審理京華城容積弊案，「迷因台式民主」版主製作合成圖遭起訴。(圖／翻攝自網路)
台北地方法院審理京華城容積弊案，「迷因台式民主」版主製作合成圖遭起訴。(圖／翻攝自網路)

司法 恐嚇 檢察官 京華城案

延伸閱讀

涉恐嚇京華城檢察官 「迷因台式民主」版主遭訴

周遊隔40年濺血三角戀搬演 李朝永「挨砍十多刀」真相曝光

小草標註檢察官照片、抹血散發 2人羈押禁見抗告遭駁

重罪犯跑光！做哏圖卻被羈押 黃國昌不滿擬提案修法

相關新聞

工程師製作濺血命償合成圖恐嚇11名檢察官 2人起訴移審

「迷因台式民主」版主、工程師戴瑞甯涉製作參與京華城案偵審檢察官合成圖，加上「記住他們的名字跟臉」文字上傳粉專，涉恐嚇11...

看護顧傳產老董10年 死後從他子女手中討到千萬遺產

高雄朱姓女子擔任游姓傳產老董看護長達10年，游男癌末病逝前，朱女將游男定存解約，將4658萬元存款領到自己名下，游男元配...

不甘分手 男偷前女友父骨灰罈恐嚇

呂姓男子不滿湯姓前女友分手、聲請保護令，涉潛入汐止國軍公墓偷走湯女父親骨灰罈等物，還製成附帶照片的傳單信件，數度恐嚇湯女...

追師遭拒 男找民代闖校長室逼見面

高雄安姓男子想追求一名女老師，被封鎖後涉找民意代表陪同找上校長，請女老師到校長室見面，被拒絕後仍持續騷擾對方。高雄地方法...

出看守所重操舊業！詐團車手寫工作日誌自稱「非常有經驗」 被加重判徒刑

台北市30多歲吳姓男子擔任車手被捕和關押，離開看守所僅10天重操舊業，向詐騙集團自稱「我是一個非常有經驗的」，還稱會寫「...

與國中女同學心生嫌隙...台南2女生放學持球棒站門口堵人遭移送

台南市北區一所國中葉姓女畢業生與李姓女學生對同校林姓女同學不滿，竟各攜帶一支球棒，放學時段到學校門口堵人；林女母親與陳姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。