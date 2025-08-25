工程師製作濺血命償合成圖恐嚇11名檢察官 2人起訴移審

「迷因台式民主」版主、工程師戴瑞甯涉製作參與京華城案偵審檢察官合成圖，加上「記住他們的名字跟臉」文字上傳粉專，涉恐嚇11名檢察官，前護理師林惠珠又在合成圖上加上「命債命還」台北地檢署今偵結，依恐嚇、非法利用個人資料、煽惑他人犯罪分別起訴戴、林2人，求刑7月、6月以上刑度，今移審法院；林的男友周裕炫則獲不起訴處分。

在押的戴瑞甯坦承，他以「血跡」、「噴濺」關鍵字在網路上蒐羅相關圖檔製作合成圖，並在遭網友非議後回應「灑了點番茄醬」。檢方認定他的行為客觀上足以使11名檢察官心生畏懼，且為挑戰網友抨擊，擅自使用承審京華城案3名法官照片刊登，動機非出於評論司法案件，妨害名譽部分均未據告訴。

林惠珠是「迷因台式民主」粉絲專頁追蹤者，對於墜樓新聞事件感到憤慨，涉煽惑他人犯罪、恐嚇危害他人安全、非公務機關非法利用個人資料等犯意，下載合成圖後，未隱匿「記住他們的名字跟臉」，還搭配「命債命還」文字。林惠珠坦承如果她是合成圖中的人，看到合成圖也會害怕。