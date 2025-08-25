快訊

涉恐嚇京華城檢察官 「迷因台式民主」版主遭訴

中央社／ 台北25日電

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家「記住他們的名字」。聯合報系資料照
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家「記住他們的名字」。聯合報系資料照
「迷因台式民主」版主戴瑞甯、女子林惠珠涉嫌恐嚇偵辦京華城案的台北地檢署檢察官，並公布承審法官個人資料。北檢今天依恐嚇危害安全罪及違反個資法等罪起訴2人，並將在押2人移審法院。

台北地方法院審理京華城案引發社會關注。有特定人士在社群平台張貼承辦京華城案的檢察官姓名、照片，甚至合成潑灑血跡的畫面，並搭配「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等仇恨、威嚇性圖文，引發爭議。

台北市警察局刑事警察大隊 、調查局資訊安全工作站今年7月溯源追查，發現臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯涉案。另外，住台中市的林惠珠涉嫌把戴男上網的原圖加工合成後轉傳社群平台。

警調於7月3日分別傳喚戴男、拘提林女到案，檢察官認定2人涉犯刑法恐嚇危害安全罪、煽惑他人犯罪及個人資料保護法非法利用個人資料等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。

恐嚇 檢察官 京華城案

