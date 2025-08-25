看護顧傳產老董10年 死後從他子女手中討到千萬遺產

高雄朱姓女子擔任游姓傳產老董看護長達10年，游男癌末病逝前，朱女將游男定存解約，將4658萬元存款領到自己名下，游男元配、子女抓到後提告，朱女一、二審都判有罪，更審逆轉判無罪確定，她事後再爭取她獲贈財產，橋頭地院審理後，判游男家屬應給朱女1000萬元。

判決指出，2006年起朱女擔任游男看護，後來兩人不僅同居，熱愛社交活動的游男，更時常帶著朱女出席各種社團活動，朱女也大方自稱是「游太太」，對外毫不避嫌。

2017年11月，游男因肺癌末期住院，他擔心子女會因財產問題與朱女對簿公堂，找來律師當公證，當年11月15日，在醫院立下約定書，還向律師稱「不想留特留分給他的兒女」，授權朱女領走存款並將不動產移轉至朱女名下。

隔天朱女拿著游男的滿州鄉農會存簿、印章及保單，遠赴滿州鄉農會解約，再將解約後的4658萬元存款，從游男的帳戶轉入她的帳戶內。

後來農會行員起疑，直接跑到醫院探視游男，發現游只能點頭微笑，面對行員問題沒辦法回答半句話。朱女雖提出約定書，證明她有權代游處理財產，但農會仍要求朱女必須返還4658萬餘元款項，朱女也在行員探訪完游男後隔天，將款項全數轉回游的戶頭。

隔年1月22日游男癌末病逝，子女認為朱女企圖侵吞財產提告，朱女辯稱這18筆定存單的4658萬元，是游男要贈送給她，她才會跑到農會解約，存入自己的帳戶內，並沒有領出現金。

法院審理時，一、二審都認定朱女未經游男授權，就將游男定存款項盜領一空，直到東窗事發後才將款項匯回，考量游男生病後朱女都陪伴在旁，朱無前科等狀況，依偽造文書罪判刑2年。

不過，到高雄高分院更一審時，合議庭發現，游男家屬得知朱女轉移存款後，曾請周姓主治醫師診斷游男的意識狀況，周姓醫師詢問游男是否將存款轉讓給朱女時，游還意識清楚且可清楚回應金錢數額，未依子女要求開立無自制能力及意識不清的診斷書。

合議庭另根據律師、農會人員等人證詞，認為游在被農會人員詢問是否授權朱女解約定存時，還能對著農會主任等人微笑、點頭，甚至戴起眼鏡看一看定存單，因全案不能證明朱女犯罪，逆轉改判朱女無罪，經最高法院判決定讞。

朱女認為，她刑事部分判決無罪，可見游男確實同意她將定存解約，並將存款轉入她個人帳戶，有贈與之意，因她無力繳納巨額裁判費，僅以1000萬元為訴求，提告要求游男元配、子女依當初贈與約定，給她1000萬元。

橋頭地院審理時，法官再傳當時為游男製作約定書的王姓律師作證，王男稱游男在身體惡化前，就多次表示不想將特留分留給子女，想將所有財產贈與朱女，但他不願使用遺囑，僅以約定書作為意願證明。