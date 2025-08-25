不甘分手 男偷前女友父骨灰罈恐嚇

新北地檢署。圖／聯合報系資料照片 呂姓男子不滿湯姓前女友分手、聲請保護令，涉潛入汐止國軍公墓偷走湯女父親骨灰罈等物，還製成附帶照片的傳單信件，數度恐嚇湯女和湯家人；新北地檢署依盜取火葬遺灰罪、加重竊盜及違反保護令、恐嚇共五罪起訴呂男，求處適當之刑。

檢警調查，呂和湯女原交往，分手後湯女二○二三年九月初向法院聲請保護令，有效期限兩年，呂男疑對湯女懷恨，去年某日涉潛入汐止國軍公墓，破壞靈骨塔門鎖，將湯父骨灰罈、碑文牌、旌忠旗全部偷走。

去年五月中旬，呂男傳送簡訊給湯女，稱「你的悔恨人生已經開始」、「你給我的，我絕對加倍奉還」、「何謂悔恨人生之旅，慢慢享受吧」，涉恐嚇騷擾湯女。

去年十二月，呂男利用骨灰罈上湯父照片和部分碑文，製作「我要回家」的傳單，交由不明人士到湯女胞兄經營的公司附近張貼，持續騷擾湯女兄妹。

湯家原不理會，但呂男變本加厲，今年二月涉持剪刀挖下湯父骨灰罈上照片，貼在卡片寫下恐嚇字句，再寄送到湯女胞兄公司；另將湯父照片掛在自己養的黑狗上拍照，藉此恐嚇及騷擾湯女。

湯女和家人忍無可忍報警，檢警今年三月搜索拘提呂男，呂原矢口否認犯行，但手機中有與友人相關對話紀錄的證據，最後坦承犯案，帶警方到林口某農場起獲湯父骨灰罈等物，旌忠旗不知去向。

檢察官批呂男無視保護令，盜取湯父骨灰罈、毀損碑文牌，多次恐嚇、騷擾湯女，且至今不願交還旌忠旗，犯行惡劣，盜取火葬遺灰及加重竊盜罪，求處十個月以上徒刑，四度違反保護令部分，各求處六個月以上徒刑。