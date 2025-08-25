追師遭拒 男找民代闖校長室逼見面

高雄安姓男子追求女老師，因行為踰矩，被判刑2月定讞。圖／本報資料照 高雄安姓男子想追求一名女老師，被封鎖後涉找民意代表陪同找上校長，請女老師到校長室見面，被拒絕後仍持續騷擾對方。高雄地方法院依跟蹤騷擾防制法判安男二月徒刑，得易科罰金；高雄高分院駁回安男上訴，全案定讞。

判決指出，安男和女老師為高雄某地方社團成員，他有意追求女老師，送昂貴茅台酒，也向女老師母親獻殷勤，但女方對安男無情意，一再拒絕，最後封鎖他。

安男不死心，二○二三年九月涉找高雄某重量級民代陪同，前往女老師任職學校，在校長室要求校長請女老師出來見面；雙方會面後女老師再次拒絕追求。

安男事後仍多次寫紙條向女方告白，還曾在學校停車場等女老師下班，趁女老師運動時在後方尾隨，將名片夾在女老師車上等，女老師因安男不斷盯梢行為造成困擾，最後報警提告。

高雄地院審理時，安男否認騷擾，辯稱是女老師答應要幫他賣茅台酒，但一直沒賣出去又不還，才會請民代陪同去學校想要回茅台酒。

法官認為，女方早在二○二三年五月就封鎖安男，表明無意來往，安男仍寫信投遞女方信箱，描述自己與女方交往、結婚、發生性行為的幻想，足使女方感受遭異性騷擾並嚴重擾亂心緒，依違反跟騷法判安男徒刑二月，得易科罰金。

安男上訴，高雄高分院認為安男對女方傳達強烈愛慕追求之語，逾越一般兩性交往分際，原審量刑無誤，駁回上訴確定。