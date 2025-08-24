出看守所重操舊業！詐團車手寫工作日誌自稱「非常有經驗」 被加重判徒刑

台北市30多歲吳姓男子擔任車手被捕和關押，離開看守所僅10天重操舊業，向詐騙集團自稱「我是一個非常有經驗的」，還稱會寫「工作日誌」向上級報告。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，累犯，判處有期徒刑1年8月。

判決書指出，吳男去年10月間擔任詐欺集團取款車手被捕，經南投法院裁定羈押，在同年11月28日釋放後，今年3月28日經法院再次裁定羈押，4月15日釋放，未料又當車手，加入通訊軟體Turrit暱稱「韓有錢」、「韩-耶穌」、「哥傑」和通訊軟體LINE暱稱「夏怡君」、「義理德客服No：339」等真實姓名年籍不詳成員的詐騙集團，接受指示4月22日到員林市向兩名被害人各收取面交現金20萬元，同日再向一名被害人收款時，員警埋伏逮捕吳男。

吳男在詐騙集團工作群組發文「親愛的大老闆，別讓我到現場我還不知道要幹嘛，工作日誌。這次我準備齊全，非常專業……我是一個非常有經驗的，我真缺單缺很大…不會晚點這單就要我回台北吧，最近缺到要拼一下，麻煩你了老闆…」吳男還發文「工作日誌，我還沒看到要去哪裡，今天準備完善…不像上次隨便了…還是到現場寫比較有儀式感，不過這種的就是速戰速是會比較好吧」。

彰化地院審酌，吳男前兩次被逮和羈押，未記取教訓，仍為賺取報酬，自看守所釋放後10日內再次擔任取款車手，自稱為「非常有經驗之專業取款車手，希望能多次進行取款」，惡性非小，衡酌他在集團內犯罪分工角色，及偵查、院審時坦承犯行，暨自陳智識程度、理時均坦承洗錢、詐欺取財等犯行；暨被告自陳為高中肄業之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，以資懲儆。