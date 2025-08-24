女兒被老師酸「沒有媽媽」家長掛布條控霸凌挨告 兩家長判無罪

高雄許姓、蔡姓家長質疑女兒被班導師霸凌，多次求助校方都沒回應，氣得在前年3月於學校外面懸掛紅布條，指控該校「老師霸凌學生」，被指控的老師氣炸，對許女、蔡女提告，高雄地院審理後，認定兩人已經合理查證，老師是否構成霸凌，牽涉公共利益，判兩人無罪。

判決指出，前年3月間，高雄某間國小校門被懸掛紅布條，指控該校「老師霸凌學生」，學校取下紅布條後，兩名家長又於隔月懸掛印有「老師霸凌學生」以及「校方消極處理」字眼的紅布條。

被家長指控的導師不滿，在人本基金會協助下，對兩名懸掛紅布條的家長提告加重誹謗，高雄地檢署偵辦後，認為家長行為確實違法，依妨害名譽罪提起公訴。

高雄地院審理時，許女、蔡女否認誹謗，許女辯稱，該校老師在沒有任何證據下，就指控她女兒是小偷，甚至在全班面前說女兒沒有媽媽，她曾找過校長，也調閱過輔導紀錄，明明沒證據，卻指稱孩子是小偷，有東西不見又問她女兒有沒有回教室，這就是霸凌。

至於蔡女，則稱她是許女好友，許的女兒有事都會告訴她，小朋友被霸凌校方卻不處理這是事實，也是她們掛完布條後，校方才開始積極處理。

法官為此傳許女前夫、乾媽作證，前夫指女兒在小三、小四時，確實曾跟他說過老師在全班面前說她沒有媽媽。許女乾媽則稱，她曾問過小朋友較要好的同學，同學曾向她說「學校有東西掉了，老師第一個就是問她有沒有去班上」，小朋友才覺得很受傷。

許女乾媽還說，她曾陪許女去學校調閱輔導紀錄，看完紀錄後，老師確實沒有任何證據，女童確實有被汙衊，但學校卻都置之不理，掛布條是希望學校可以出面處理，並無惡意。

法官依據許女說法，認為許女在聽聞女兒被老師霸凌經過後，有向其前夫、女兒同學求證，也曾數次志學校找校長並調閱輔導紀錄，主觀上已認為老師在無證據情形下，懷疑女兒偷竊、沒有媽媽。