台南女疫情期間居家隔離仍外出重罰20萬 提告敗訴再上訴...遭駁回定讞

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市葛姓女子在新冠肺炎疫情期間，經接觸確診牙醫，衛福部傳訊通知應居家隔離，葛女卻仍外出參加告別式，遭衛生局裁罰30萬元；葛女不服提起訴願，衛生局改罰20萬元，她仍不服提起訴願及行政訴訟均遭駁回，再向法院提起上訴，這次經駁回定讞，不得上訴。

判決書指出，葛姓女子2021年5月因與新冠肺炎確診個案牙醫接觸，被匡列為居家隔離對象，衛福部在5月26日透過簡訊發送居家隔離通知書，葛女應在5月26日至6月5日禁止外出，不能離開台南市南區西門路的住處；但葛女仍在5月31日清晨6時許，擅自外出參加告別式。

衛生局獲報後，依違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁處30萬元罰鍰；葛女不服，提起訴願，衛生局改依擅離居家隔離地點未逾2小時，2023年3月改裁處罰鍰最低額20萬元。葛女還是不服，再提起訴願、行政訴訟均遭駁回。

葛女再向高雄高等行政法院高等庭上訴，主張她在回國前完成兩次疫苗完整接種，2021年5月29日取得檢驗報告，驗出自己是陰性後，已在規定期間（取得報告3日內）向衛生局申請，經取得同意才外出，主觀上並無故意或過失。

葛女認為，她接觸的牙醫受檢日是2021年5月24日，5月26日確診但無症狀，衛生局無視檢驗結果，一律隔離接觸者，於法無據，她自始即不應被強制隔離；且告別式當日路上及現場人煙稀少，事後無一人遭受感染，足以證明無社區傳播風險可能。

衛生局答辯，葛女確有未依規定居家隔離違規事實，衛生局以「未依規定遵守居家隔離之規範」、「未配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心（簡稱指揮中心）居家隔離措施」論處，並無任何違誤之處。

高高行指出，葛女是在5月26日接受採檢，檢驗報告日也是26日，可向衛生局申請安排外出日期應為5月26日至5月28日，尚不得於5月31日申請緊急外出；葛女不符合申請外出條件，亦沒有依規定向提出申請，仍擅自離開居家隔離住所外出參加告別式，上午8時許返回住所。

合議庭表示，葛女稱確診牙醫CT值高於30，符合中央流行疫情指揮中心公布可以解除隔離標準，但她亦自承只知道牙醫CT值很高，不知道確切數值，不知牙醫當時是住院或居家隔離；葛女主張牙醫CT值符合解除隔離標準，僅為其臆測之詞，已難憑採。

另外，彭姓防疫專線人員出庭作證指出，民眾隔離期間如因緊急狀況、奔喪等情況可以申請外出，但值勤人員沒有職權可以決定，必須上陳後由長官決定；民眾申請外出，應以書面申請並檢附相關證明文件，他沒有印象是否有接到葛女電話，但不可能用電話詢問，隔天就外出。

合議庭認為，葛女雖提出家族群組Line對話紀錄截圖，自陳「我明天會去參加告別式，已經告訴衛生局了」、「剛才問衛生局說我一天只能申請外出一次，所以下午不能再出門」，然此紀錄無法證明防疫專線人員確曾於電話中核准她外出，只是她個人陳述。

合議庭審酌，原判決符合證據法則、經驗法則與論理法則，並無違背法令情形，葛女指摘原判決有違反行政訴訟法第133條職權調查證據義務之違法，並無可採；且葛女並非「不知法規」，自無適用行政罰法第8條但書規定對違反行政法上義務的行為人予以減輕或免除處罰。

因此，原判決駁回葛女之訴，事實認定及適用法律均無違背法令情形；葛女指摘原判決有違背法令情事，求予廢棄，難認有理由，判決應予駁回，不得上訴。

台南市葛姓女子在新冠肺炎疫情期間，經接觸確診牙醫，衛福部傳訊通知應居家隔離，葛女卻仍外出參加告別式，遭衛生局裁罰20萬元定讞，不得上訴。本報資料照片
