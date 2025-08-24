聽新聞
癡情男把女師當性幻想對象 遭封鎖竟找重量級民代闖校長室逼見面

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄安姓男子有意追求某位女老師，被女方封鎖後，安男卻找上地方重量級民意代表，由民代陪同找上校長，請女老師到校長室與他見面，高雄地院依跟蹤騷擾防制法判安男2月徒刑，得易科罰金，他不服上訴被駁回，全案定讞。

判決指出，安男和女老師都為地方泛藍社團成員，安男有意追求女老師，不僅大方送昂貴茅臺酒，還會向女老師母親獻殷勤，但女方對安男並無情意，一再拒絕安男追求，最後只能封鎖安男，盼安男就此打住。

安男不死心，找來高雄藍營某重量級民代，在民代陪同下前往女老師任職的學校，在校長室要求校長請女老師出來與他見面，只是雙方會面後，女老師再次拒絕安男追求。

不料安男事後仍多次寫紙條給女方告白，寫著「我愛妳」、「愛妳的老公」、「我只想與妳做今生夫妻直到一人老去為止」，甚至直接寫上「寶寶夫人我愛妳、我陪妳、我很想幹妳（Fuck you！）」。

不僅於此，安男還會在學校停車場等候女老師下班，還趁女老師運動時在後方尾隨，將名片夾在女老師車上等，女老師被安男盯梢行為惹毛，氣得報警對安男提告。

高雄地方法院審理時，安男否認騷擾女老師，辯稱是女老師答應要幫他賣茅臺酒，但一直沒賣出去又霸著不還，才會請民代陪同去學校要回茅臺酒。

法官審理相關事證，認為女方早在同年5月就封鎖安男，表明無意再與安男來往，安男卻仍寫信投遞女方信箱，描述自己與女方交往、結婚、發生性行為的幻想，足使女方感受遭異性騷擾並嚴重擾亂心緒，依違反跟騷法判安男徒刑2月，得易科罰金。

安男不服上訴，高雄高分院審理後，法官認為，安男對女方傳達強烈愛慕追求之語，已逾越一般兩性交往分際，原審量刑無誤，駁回安男上訴，判刑2月，得易科罰金確定。

高雄安姓男子追求女老師，因行為踰矩，被判刑2月定讞。圖／本報資料照
高雄安姓男子追求女老師，因行為踰矩，被判刑2月定讞。圖／本報資料照

