快訊

麵包店偶遇「華語R&B教父」？爆紅蛋糕曝光 神還原六四分斜瀏海

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

掐死前女友又辱屍憲兵求自首減刑 二審26日宣判

中央社／ 台北24日電

許姓憲兵與同為軍人的劉姓女友分手，挽回感情未果，掐死劉女，甚至污辱屍體，一審依現役軍人殺人等罪，判無期徒刑。二審開庭時，許男主張自首求減刑。法官定26日宣判。

一審新北地方法院新聞資料指出，許男、劉女於去年5月16日分手，許男同年5月18日前往劉女位在新北市住處，試圖挽回感情未果後惱羞成怒，以雙手掐住劉女頸部，使她窒息死亡，之後損壞、污辱屍體。

許男犯後持劉女手機，假冒劉女名義傳送訊息給軍中同袍及劉女姊姊，致2人未發現劉女已死亡。由於同住的劉女姊姊發現劉女未走出房門，察覺有異，進房後發現憾事報警，警方隨後逮捕許男。許男一度情緒失控，持刀自殘遭制止。

一審新北地方法院國民法官合議庭指出，許男分手後心有不甘，竟惱羞成怒徒手掐死劉女，致劉女生前飽受痛苦，於劉女死後竟還損壞、污辱屍體，令劉女家屬受有永遠不可磨滅的心靈創痛，惡性重大。

一審合議庭審酌，許男無前科、犯後坦承犯行，有意與劉女家屬調解，家屬均拒絕等，依犯現役軍人殺人罪，判處無期徒刑；犯損壞、污辱屍體罪，處有期徒刑4年；犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑1年，定執行無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，許男及辯護人主張，許男行為符合自首要件可減刑。全案日前辯論終結，定26日宣判。

屍體 國民法官

延伸閱讀

藍委推無期徒刑三級制 主張「一級」不准假釋…法務部說話了

藍委推無期徒刑分級制 學者憂「恐成漫長死刑」需擬配套機制

吳宗憲推無期徒刑分級制 終身監禁不得假釋

屏東三地門鄉長涉公務車私用 二審從重改判半年

相關新聞

女兒被老師酸「沒有媽媽」家長掛布條控霸凌挨告 兩家長判無罪

高雄許姓、蔡姓家長質疑女兒被班導師霸凌，多次求助校方都沒回應，氣得在前年3月於學校外面懸掛紅布條，指控該校「老師霸凌學生...

台南女疫情期間居家隔離仍外出重罰20萬 提告敗訴再上訴...遭駁回定讞

台南市葛姓女子在新冠肺炎疫情期間，經接觸確診牙醫，衛福部傳訊通知應居家隔離，葛女卻仍外出參加告別式，遭衛生局裁罰30萬元...

美籍網紅被通緝直播洩地點遭逮 曾自嘲：是全台最多警察追的網紅

IG有13萬粉絲的美籍男子Pugmire（26歲），今年1月因在楊梅火車站無故逗留遭站長提告，但Pugmire因未如期開...

台中移工今年車禍已破千件 交大辦19場宣導盼降低

外籍移工在台灣已突破80萬人，在台灣使用交通工具十分頻繁，也衍生交通事故，根據台中市交通大隊統計，今年上半年移工車禍已破...

他開車上國道安全帶拉到脖子後方挨罰3000 因左胸不適...法院判免罰

劉姓男子因化療在左胸裝置人工血管注射座，導致無法長時間依照自左上方斜拉向右下方的正常方式扣緊安全帶，否則將壓迫左胸造成不...

她偷走人家放門口的5斤大蒜 落網後歸還 蒜價3000元 法官就判罰這金額

基隆市張姓女子看到林女把市價3000元，共約5斤的大蒜放在家門口，全數偷回家。張女行跡敗露後坦承犯行，並歸還大蒜，希望宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。