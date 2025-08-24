美籍網紅被通緝直播洩地點遭逮 曾自嘲：是全台最多警察追的網紅

IG有13萬粉絲的美籍男子Pugmire（26歲），今年1月因在楊梅火車站無故逗留遭站長提告，但Pugmire因未如期開庭遭通緝。淡水警22日上午網巡時發現Pugmire正在直播，立即循線至台北市忠孝東路將他逮捕帶回，詢後依妨害自由解送歸案。

據了解，美國籍男子Pugmire因有中文底子，在台灣從事模特兒工作，同時經營個人IG、Threads，在IG上有13.3萬粉絲。今年1月21日深夜Pugmire逗留在桃園楊梅火車站，因車站凌晨12時將關門，不料Pugmire竟露宿在車站內直到清晨5時許才離開，還將過程張貼Threads上，楊梅站長事後發現後對他提出妨害自由之告訴。

但Pugmire因於1月底與經紀公司解約，趁機開始徒步環台之旅，直到5月上旬才到警局製作筆錄，偵詢結束後步出警局後還開直播調侃：「我是全台灣最多警察追的網紅！」Pugmire之後就返回美國。此時桃園地檢署寄發開庭通知書至前經紀公司，不料前經紀公司並未通知Pugmire，導致他未如期開庭遭桃園地檢署發布通緝。

Pugmire八月中再度來台並在台灣四處遊玩並開直播，22日中午Pugmire直播「陪我去買東西」時，淡水警網巡發現確認他人在台北市忠孝東路三段某賣場立即前往現場，果然發現Pugmire正在賣場外開直播。當警員告知他遭通緝時，Pugmire一度驚訝並自嘲：「等下坐牢」，隨即被警員帶回偵辦，詢後依妨害自由罪嫌解送桃園地檢署歸案。