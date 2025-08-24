外籍人士前7月交通事故逾千件 中市警辦安全宣導

快訊

中央社／ 台中24日電

台中市警察局今天公布，1到7月外籍人士交通事故1010件，為確保外籍人士安全使用道路，日前會同台中區監理所前往多家僱用外籍移工公司宣導，提醒遵守交通規則的重要性。

台中市警察局統計，轄區外籍人士1到7月交通事故件數總計1010件，其中以其他不當駕車行為288件最多，未依規定減速188件次之，未保持行車安全距離117件再次之。

為降低交通事故發生率並保障外籍移工在台生活安全，台中市市警局交通警察大隊與交通部公路局台中區監理所近日前往多間僱用外籍移工公司，透過跨局處合作，以「防禦駕駛、尊重路權」為主題，藉由播放交通事故影片及實際現場模擬體驗，深入傳達遵守交通規則的重要性。

市警局說明，活動特別設計多項模擬體驗，包括「無號誌路口」路權觀念、「酒駕模擬眼鏡體驗」及「機車防禦駕駛實際操作」，讓他們了解行經無號誌路口，支線道車輛應停車再開，主線道車輛則應減速接近路口、小心通過，同時均應注意前方人、車路況。

警方也提醒，若有不當駕駛行為或未養成預判危險的習慣，則自身容易發生交通事故。

許多參與移工都說，透過實際體驗比單純聽講更加有趣，提醒同事朋友遵守交通安全規則，騎乘時注意路況。

警方表示，微型電動二輪車為外籍移工平時通勤或購物時代步工具，中市警亦透過多國語言宣導微型電動二輪車7大守則，包括滿14歲才能騎乘、騎乘時戴安全帽、不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格、不得載人及行駛時速不可超過25公里、應依標誌標線指示行駛、不可酒駕及毒駕、投保強制汽車責任保險後才可上路。

移工 台中市 交通事故

