台中移工今年車禍已破千件 交大辦19場宣導盼降低

外籍移工在台灣已突破80萬人，在台灣使用交通工具十分頻繁，也衍生交通事故，根據台中市交通大隊統計，今年上半年移工車禍已破千件，市警局為降低事故數，近兩年已辦理44場宣導，提升移工在台的交通觀念，

台中市警局交通大隊統計，外籍人士在今年1月至7月事故件數有1010件，以其他不當駕車行為（未注意車前狀況等）288件最多，未依規定減速188件次之，未保持行車安全距離117件再次之。

其中移工事故數使用的交通工具，主要是機車，其次是微型電動二輪車。

為降低交通事故發生率並保障外籍移工在台生活安全，台中市警局交通警察大隊、公路局台中區監理所近期前往台中市多間雇用外籍移工公司，透過跨局處合作，以「防禦駕駛、尊重路權」為主題，藉由播放交通事故影片及實際現場模擬體驗，深入傳達遵守交通規則的重要性。

台中市警局今年上半年已針對外籍移工進行交通安全宣導19場次、宣導約450人，去年辦理25場約600人。

台中市交大為提升外籍移工宣導參予意願，活動特別設計多項模擬體驗，包括「無號誌路口」路權觀念、「酒駕模擬眼鏡體驗」及「機車防禦駕駛實際操作」，讓他們了解行經無號誌路口，支線道車輛應停車再開，主線道車輛則應減速接近路口、小心通過，同時均應注意前方人、車路況。

另若有不當駕駛行為或未養成預判危險的習慣，則自身容易發生交通事故。許多參與移工表示，透過實際體驗比單純聽講更加有趣，提醒同事朋友遵守交通安全規則，騎乘時注意路況。

微型電動二輪車為外籍移工平時通勤或購物時代步工具，中市警亦透過多國語言宣導微型電動二輪車7大守則，分別未滿14歲才能騎乘、騎乘時戴安全帽、不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格、不得載人及行駛時速不可超過25公里、應依標誌標線指示行駛、不可酒駕及毒駕、投保強制汽車責任保險後才可上路。