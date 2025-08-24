快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

聽新聞
0:00 / 0:00

台中移工今年車禍已破千件 交大辦19場宣導盼降低

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

外籍移工在台灣已突破80萬人，在台灣使用交通工具十分頻繁，也衍生交通事故，根據台中市交通大隊統計，今年上半年移工車禍已破千件，市警局為降低事故數，近兩年已辦理44場宣導，提升移工在台的交通觀念，

台中市警局交通大隊統計，外籍人士在今年1月至7月事故件數有1010件，以其他不當駕車行為（未注意車前狀況等）288件最多，未依規定減速188件次之，未保持行車安全距離117件再次之。

其中移工事故數使用的交通工具，主要是機車，其次是微型電動二輪車。

為降低交通事故發生率並保障外籍移工在台生活安全，台中市警局交通警察大隊、公路局台中區監理所近期前往台中市多間雇用外籍移工公司，透過跨局處合作，以「防禦駕駛、尊重路權」為主題，藉由播放交通事故影片及實際現場模擬體驗，深入傳達遵守交通規則的重要性。

台中市警局今年上半年已針對外籍移工進行交通安全宣導19場次、宣導約450人，去年辦理25場約600人。

台中市交大為提升外籍移工宣導參予意願，活動特別設計多項模擬體驗，包括「無號誌路口」路權觀念、「酒駕模擬眼鏡體驗」及「機車防禦駕駛實際操作」，讓他們了解行經無號誌路口，支線道車輛應停車再開，主線道車輛則應減速接近路口、小心通過，同時均應注意前方人、車路況。

另若有不當駕駛行為或未養成預判危險的習慣，則自身容易發生交通事故。許多參與移工表示，透過實際體驗比單純聽講更加有趣，提醒同事朋友遵守交通安全規則，騎乘時注意路況。

微型電動二輪車為外籍移工平時通勤或購物時代步工具，中市警亦透過多國語言宣導微型電動二輪車7大守則，分別未滿14歲才能騎乘、騎乘時戴安全帽、不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格、不得載人及行駛時速不可超過25公里、應依標誌標線指示行駛、不可酒駕及毒駕、投保強制汽車責任保險後才可上路。

台中市交大大隊長劉永昌表示，警方將持續到工廠、宿舍等移工聚集地加強交通安全宣導，外籍移工是台灣多元社會的一部分，確保他們能正確並安全使用道路，減少不必要遺憾與傷害，以維護市民車輛行車安全。

外籍移工今年迄今在台中發生破千件交通事故，警方辦理宣導活動，希望降低事故數。圖／台中市警局提供
外籍移工今年迄今在台中發生破千件交通事故，警方辦理宣導活動，希望降低事故數。圖／台中市警局提供
外籍移工今年迄今在台中發生破千件交通事故，警方辦理宣導活動，希望降低事故數。圖／台中市警局提供
外籍移工今年迄今在台中發生破千件交通事故，警方辦理宣導活動，希望降低事故數。圖／台中市警局提供

移工 台中市 交通事故

延伸閱讀

影／新北汙水下水道傳工安全意外 2移工1死1傷

新北下水道工安事故釀移工1死1傷 水利局：將追究包商責任

移工逾期未歸遭警攔查 1男拔腿狂奔、1女跳下北港大橋

全家就是你家！全家一起友善移工 共融到歸屬 讓台灣成為第二個家

相關新聞

吳銘漢夫妻命案蘇建和等人免賠 最高法院第二度發回 34年懸案未解

吳銘漢夫婦34年前在家中被砍79刀，行凶的上兵王文孝被依陸海空軍刑法判死，執行前指蘇建和、劉秉郎、莊林勳共犯，胞弟王文忠...

台中移工今年車禍已破千件 交大辦19場宣導盼降低

外籍移工在台灣已突破80萬人，在台灣使用交通工具十分頻繁，也衍生交通事故，根據台中市交通大隊統計，今年上半年移工車禍已破...

他開車上國道安全帶拉到脖子後方挨罰3000 因左胸不適...法院判免罰

劉姓男子因化療在左胸裝置人工血管注射座，導致無法長時間依照自左上方斜拉向右下方的正常方式扣緊安全帶，否則將壓迫左胸造成不...

她偷走人家放門口的5斤大蒜 落網後歸還 蒜價3000元 法官就判罰這金額

基隆市張姓女子看到林女把市價3000元，共約5斤的大蒜放在家門口，全數偷回家。張女行跡敗露後坦承犯行，並歸還大蒜，希望宣...

餵女嬰安毒致腦病變 新手媽一審判10年

在桃園租屋的許姓新手媽媽去年底與男友爭吵，萌生輕生念頭，以餵食安非他命毒品企圖與6個月大女兒同歸於盡，醒來後抱著癱軟的女...

纏訟34年未解 吳銘漢夫婦命案 民事二度發回更審

吳銘漢夫婦卅四年前在家中遭砍七十九刀，行凶的上兵王文孝被依陸海空軍刑法判死，執行前指蘇建和、劉秉郎、莊林勳共犯，胞弟王文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。