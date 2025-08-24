快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

聽新聞
0:00 / 0:00

他開車上國道安全帶拉到脖子後方挨罰3000 因左胸不適...法院判免罰

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

劉姓男子因化療在左胸裝置人工血管注射座，導致無法長時間依照自左上方斜拉向右下方的正常方式扣緊安全帶，否則將壓迫左胸造成不適；劉開車上國道時，便將安全帶拉到脖子後方，遭警方開出3000元罰單，劉提起行政訴訟，法院認為有免責事由，判決撤銷罰單。

判決書指出，劉姓男子2023年11月16日下午2時許開車行經國道1號南向246.1公里處時，被警方拍下照片，開出「汽車行駛於高速公路汽車駕駛人未依規定繫安全帶」罰單，移送台南市交通局處理，交通局裁處「罰鍰3000元」；劉不服，向高雄高等行政法院地方庭提起訴訟。

劉主張，他因為化療而裝置人工血管注射座於左胸，若安全帶長時間壓著注射座會產生刺痛感，才稍微移動位置拉到脖子後方，但並未將安全帶取下；當狀況稍微變好後，他還是有按規定繫安全帶，移動安全帶位置的時間大約3-5分鐘。

交通局指出，處理員警在案發當時發現劉姓男子沒有將安全帶以置於手臂上端斜穿胸前方式繫扣，反而繞至頸部後方，有未依規定繫安全帶違規，違規事證明確；交通局據此裁罰，並無不合。

法院說明，法規課人民義務時，如依客觀情事並參酌義務人特殊處境，無法期待人民遵守時，此種義務便應消除或不予強制實施，此乃人民對公眾事務負擔義務界線，學理上稱為期待可能性；否則形同強令人民於無法期待遵守行政法義務情況下，背負行政處罰或不利益，當不符法治國原則。

法院依職權函詢國立成功大學醫學院附設醫院，醫院證實劉姓男子2022年7月間確有因接受化療，左上胸裝設人工血管注射針座，建議植入後約3個月至半年內，不要從事手部高舉過肩或負重工作，也建議期間內避免有左肩壓迫事宜。

法院認為，當劉面臨約4小時長途駕駛，因長時間緊繫安全帶按壓導致植入人工血管注射平台身體部位不適，依當時情況若持續在左上胸再施以外力壓迫，即有不適於駕駛座正常繫上安全帶，自左上方斜拉向右下方扣緊安全帶壓迫左肩情事。

法院指出，依據汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法第5條第1款「經醫療機構證明無法繫安全帶者」，劉當時身體特殊情狀，與「繫安全帶」此一行政法上義務具密切關連性、衝突性，即使確實未依規定使用，然有阻卻責任事由，應予免罰。

法院審酌，交通局未審酌相關情狀，逕予處罰，於法未洽，劉訴請撤銷原處分，為有理由，判決應予准許。

劉姓男子因化療在左胸裝置人工血管注射座，導致無法長時間依照自左上方斜拉向右下方的正常方式扣緊安全帶，否則將壓迫左肩造成不適。本報資料照片
劉姓男子因化療在左胸裝置人工血管注射座，導致無法長時間依照自左上方斜拉向右下方的正常方式扣緊安全帶，否則將壓迫左肩造成不適。本報資料照片

罰單 車行 國道

延伸閱讀

32：0代表什麼？ 藍營：數以萬計選民的憤怒 人民的審判

「盼賴清德正視罷免結果」 王惠美：請堅守台灣人民利益優先立場

國道前7個月16人「未繫妥安全帶喪命」！交通部高公局籲民眾注意

國道被拍未繫安全帶挨罰…女駕駛喊冤「全家都有」 網一看全搖頭：申訴罰更重

相關新聞

吳銘漢夫妻命案蘇建和等人免賠 最高法院第二度發回 34年懸案未解

吳銘漢夫婦34年前在家中被砍79刀，行凶的上兵王文孝被依陸海空軍刑法判死，執行前指蘇建和、劉秉郎、莊林勳共犯，胞弟王文忠...

台中移工今年車禍已破千件 交大辦19場宣導盼降低

外籍移工在台灣已突破80萬人，在台灣使用交通工具十分頻繁，也衍生交通事故，根據台中市交通大隊統計，今年上半年移工車禍已破...

他開車上國道安全帶拉到脖子後方挨罰3000 因左胸不適...法院判免罰

劉姓男子因化療在左胸裝置人工血管注射座，導致無法長時間依照自左上方斜拉向右下方的正常方式扣緊安全帶，否則將壓迫左胸造成不...

她偷走人家放門口的5斤大蒜 落網後歸還 蒜價3000元 法官就判罰這金額

基隆市張姓女子看到林女把市價3000元，共約5斤的大蒜放在家門口，全數偷回家。張女行跡敗露後坦承犯行，並歸還大蒜，希望宣...

餵女嬰安毒致腦病變 新手媽一審判10年

在桃園租屋的許姓新手媽媽去年底與男友爭吵，萌生輕生念頭，以餵食安非他命毒品企圖與6個月大女兒同歸於盡，醒來後抱著癱軟的女...

纏訟34年未解 吳銘漢夫婦命案 民事二度發回更審

吳銘漢夫婦卅四年前在家中遭砍七十九刀，行凶的上兵王文孝被依陸海空軍刑法判死，執行前指蘇建和、劉秉郎、莊林勳共犯，胞弟王文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。