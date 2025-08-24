她偷走人家放門口的5斤大蒜 落網後歸還 蒜價3000元 法官就判罰這金額

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓女子看到林女把市價3000元，共約5斤的大蒜放在家門口，全數偷回家。張女行跡敗露後坦承犯行，並歸還大蒜，希望宣告緩刑。法官審理後，依竊盜罪判張女罰金3000元，另因她是累犯，出獄1年多又犯案，未宣告緩刑。全案可上訴。

判決指出，張女在去年5月15日凌晨4時40分，在林姓女子的住家前，看到門前地上，約5斤市價約3000元的大蒜，擅自拿走大蒜。林女當天起床後，發現放在門口的大蒜不見了並報案。

員警調閱相關監視器影像，看到張女的身影，並查出她的身分。張女接獲警方通知到案說明，並在2天後把5斤大蒜還給林女。

基隆地檢署檢察官偵查後，認定張女涉犯竊盜罪，此外張女先前曾因犯竊盜罪，被法院判決有期徒刑3月確定，去年2月15日執行完畢，檢方指她服刑完畢5年以內故意再犯為累犯，應加重其刑。

基隆地方法院法官審理後指出，張女曾有多次竊盜前案，本當記取教訓控制行為，避免再蹈法網，但這次看見林女把大蒜放在門前就偷走，侵害被害人財產權益自屬不該。考量犯後坦承犯行，歸環竊取的大蒜還，加上林女表示不願追究，與張女達成和解，判處罰金3000元，如易服勞役以1千元折算1日。張女希望獲得宣告緩刑，法官指她並不符合刑法緩刑諭知要件，並未准許。

張姓女子偷走林女放在家門口，市價3000元的約5斤重大蒜，行跡敗露後歸還大蒜，爭取緩刑。基隆地院法官審理後，依竊盜罪判張女罰金3000元，因她是累犯，未宣告緩刑。聯合報系資料照
