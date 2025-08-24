她偷走人家放門口的5斤大蒜 落網後歸還 蒜價3000元 法官就判罰這金額

基隆市張姓女子看到林女把市價3000元，共約5斤的大蒜放在家門口，全數偷回家。張女行跡敗露後坦承犯行，並歸還大蒜，希望宣告緩刑。法官審理後，依竊盜罪判張女罰金3000元，另因她是累犯，出獄1年多又犯案，未宣告緩刑。全案可上訴。

判決指出，張女在去年5月15日凌晨4時40分，在林姓女子的住家前，看到門前地上，約5斤市價約3000元的大蒜，擅自拿走大蒜。林女當天起床後，發現放在門口的大蒜不見了並報案。

員警調閱相關監視器影像，看到張女的身影，並查出她的身分。張女接獲警方通知到案說明，並在2天後把5斤大蒜還給林女。

基隆地檢署檢察官偵查後，認定張女涉犯竊盜罪，此外張女先前曾因犯竊盜罪，被法院判決有期徒刑3月確定，去年2月15日執行完畢，檢方指她服刑完畢5年以內故意再犯為累犯，應加重其刑。