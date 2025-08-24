聽新聞
餵女嬰安毒致腦病變 新手媽一審判10年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

之前在殯葬業工作的許女，去年中未婚生女，同年底因與男友吵架，母女倆皆服下安非他命毒品欲輕生，詎料，許女醒來發現6月大女兒癱軟，趕緊送醫，餵毒事件才曝光，桃園地院近日依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，將許女判10年，可上訴。示意圖／Ingimage

在桃園租屋的許姓新手媽媽去年底與男友爭吵，萌生輕生念頭，以餵食安非他命毒品企圖與6個月大女兒同歸於盡，醒來後抱著癱軟的女兒求助，餵毒事件才曝光。桃園地院近日審結，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判10年徒刑，可上訴。

起訴指出，有毒品前科的24歲許女明知毒品有害，卻在租屋處強行餵了1口含有甲基安非他命毒品液體，造成孩子腦病變；孩子尿液的安毒濃度遠超一般成人急性中毒標準9倍以上。

審理期間，許女坦承犯行，並哭著對自己傷害孩子的行為道歉；她說，從小父母離異，生活坎坷，未婚懷孕生女，身邊無人教她如何帶孩子，當時她又和男友吵了大半個月，身心非常疲憊。

許女哭訴「覺得自己在任何地方都沒容身之處，不想獨留孩子於人世，才會狠心餵毒給孩子。

許女當庭請求輕判，給她機會重新做人，允諾會努力做好母親的職責及義務，也會全力配合社工訪視。

