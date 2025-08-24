吳銘漢夫婦命案／鑑定遭疑、刑求成謎…訴訟仍膠著

蘇建和（右二）、莊林勳（右三）、劉秉郎（右一）3人，被控33年前強劫而強姦、殺害汐止吳銘漢夫妻，因刑事妥速審判法限制檢方上訴，3人無罪確定。圖／聯合報系資料照 蘇建和等三人捲入吳銘漢夫妻案，六度判死，民間救援行動不輟；二○一○年刑事妥速審判法公布，經高等法院二次以上無罪判決，第三次被判無罪時，檢察官不得上訴，三人因再更三審無罪才脫身。但也有人持「速審法限制檢察官上訴、最高法院未能檢驗」的看法。

刑事見解無從拘束民事判決，吳母吳唐糖提刑事附帶民事訴訟，她過世後，吳銘漢的兒子吳東諺等七人承受訴訟。前次最高法院發回，指明民事訴訟是在解決私權糾紛，證據的證明力採相當與可能性為判斷標準，負舉證責任之人若就利己事實已提出相當證明，即「非不可採信」；反之，被告抗辯也應負證明責任。

法界人士表示，當最高法院認為吳家人的主張有可信之處，蘇方說詞有疑時，可能發生如同美國Ｏ．Ｊ．辛普森殺妻案，刑事無罪而民事要賠的狀況。

吳家律師張庭禎說，勾稽卷證筆錄，王文孝稱清理完案發房內指紋離開時，順手將門反鎖帶上，可推知吳銘漢是遭砍殺未死，中途甦醒，爬至門後伸手想扭開喇叭鎖未果，才斷氣陳屍於門後，員警因房後屍體擋阻推不開，用力踢開房門，鑑識科學專家李昌鈺卻逕自以屍體被推移後所處位置，與未曾遭刀械劈砍留痕的五斗櫃間的三角區域，推斷出只能容納一名凶嫌及使用較短的凶器菜刀，邏輯嚴重錯謬。

蘇建和是否遭員警「刑求」，也是各說各話。張庭禎質疑蘇進入看守所時檢查無傷，在偵查半年期間，蘇也未向檢察官喊冤或抗辯刑求，辯護律師傅雲欽也未曾發覺蘇有遭刑求致傷，或是請求驗傷。

蘇一九九二年一月廿八日首次聲請傳喚看守所同房陳姓人犯，作證目睹的傷勢，此時距警詢已過五個多月，張質疑若真「身體及四肢多處紅腫、瘀血，下體亦有發炎潰爛現象等明顯傷勢」，律師豈會不向檢方請求即刻驗傷？