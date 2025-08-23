新手媽氣男友欲攜6月嬰同歸於盡 灌安毒致嬰腦病變判10年

在桃園租屋的許姓新手媽媽，去年底因與男友爭吵，竟萌生輕生念頭，以餵食安非他命毒品的方式，企圖與6個月大女兒同歸於盡，醒來後抱著癱軟的女兒求助，餵毒事件才曝光，桃園地院近日審結，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判10年，可上訴。

起訴指出，有毒品前科的24歲許女，明知毒品有害，餵食給不滿6個月大嬰兒會嚴重影響孩子身心健康、智力發展與成長，甚至可能因過量導致身體機能受損，造成死亡，卻於2024年12月9日晚間至翌日凌晨某時，在桃園中壢租屋處，以強行灌入的方式，餵了1口含有甲基安非他命毒品液體，造成孩子腦病變；醫院檢驗發現，孩子尿液的安毒濃度，遠超一般成人急性中毒標準9倍以上，幾乎超越部分致死案例濃度。

審理期間，許女坦承犯行並哭著對自己傷害孩子的行為而道歉，她說，從小父母離異，阿公重男輕女，她自苗栗被接到三重姑姑家生活遭到排擠，成年後立刻在桃園龍潭找到殯葬業工作，之後未婚懷孕生女，身邊無人教她如何帶孩子，當時她又和男友吵了大半個月，身心非常疲憊。

許女哭訴「覺得自己在任何地方都沒容身之處，不想獨留孩子於人世，所以決定母女一起離開，才會狠心打開裝有吸食安非他命過濾水的罐子，先喝了大半，將剩下的餵給孩子。當她從鬼門關走一遭才知做了違法之事，於是抱著孩子求救，卻不敢告訴醫生她餵毒。」

許女當庭請求輕判，給她機會重新做人，並允諾會努力做好母親職責及義務，也會全力配合社工訪視，這次她錯得太離譜，不會再碰毒品了。辯護人也說，新手媽媽因為情緒低落才會做出餵毒想同歸於盡的事，母親有在反省，孩子未來復健後恐能恢復正常，請求從輕量刑。

合議庭審酌，許女僅因與男友吵架，一時情緒失控，竟萌輕生念頭，甚至讓襁褓嬰兒吸食毒品，企圖結束生命。孩子完全無反抗能力，卻遭受嚴重傷害，尿液檢出高濃度毒品，導致腦部病變，至今仍需治療。認為許女動機、手段極不正當，嚴重違反作為母親責任，不應輕縱，但也考量她犯後坦承犯行、智識程度低、當時生活困頓，量處適當刑罰。

