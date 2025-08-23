社會新鮮人交往女國中生 4度伸愛的小手嚐禁果…挨告判11月

閻姓男子2年前大學甫畢業與1名女國中生交往，4度伸愛的小手上下其手嚐禁果挨告，新北地院日前依14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪1次，判刑6月；另對14歲以上、未滿16歲之女子為猥褻罪3次，合併判刑5月，此部分得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，新北市閻姓男子2023年甫從大學畢業，從事服務業，同年11月經友人介紹，與1名15歲國中女學生展開交往成為男女朋友，雙方感情迅速升溫，2個月內，閻男4度伸出愛的小手對小女友上下其手嚐禁果，事後為女學生父親察覺報案提告。

閻男於檢方偵查及法院審理時均坦承犯行不諱，也願與受害少女父親進行調解，但最後仍未獲得受害少女父親諒解致調解無結果。