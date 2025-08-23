暑期尾聲中壢凌晨改裝車擾民 警封閉攔15違規機車、2車疑改裝排氣管
今凌晨4時30分許於桃園市中壢區在中豐北路、啟文路口有疑似改裝車輛徘徊妨害安寧，警方立即派遣線上巡邏網趕赴現場，並同步派遣正執行防制危險駕車區域聯防勤務的青埔、文化、興國派出所及交通中隊警力實施封閉式攔查，共攔獲15輛機車，當場查獲機車未裝設後照鏡、無照駕駛等，員警分別依道路交通管理處罰條例第16條、第21條開罰，攔查車輛中經檢視有2輛機車疑似改裝排氣管，警方現場完成蒐證後，通報環保局與監理站處置檢驗。
中壢警分局接獲報案後立即到場，警方於報案地點周邊研判車行可能動線，立即布防在特定路口設置定點攔查，以優勢警力逐步縮小範圍後，共攔獲15輛機車，當場查獲機車未裝設後照鏡、無照駕駛等，員警分別依道路交通管理處罰條例第16條、第21條開罰。
警方於攔查車輛中經檢視有2輛機車疑似改裝排氣管，警方現場完成蒐證後，通報環保局與監理站處置檢驗。警方表示將持續規畫區域聯防專案勤務，針對轄內加強巡邏，防制深夜聚眾危險駕車危害治安與安寧。
中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾切勿聚眾在道路進行超速、拉轉、燒胎或蛇行等危險駕駛行為影響社會安寧，警方已規畫於轄內易生危駕路段加強取締與防制，從嚴依法究辦，捍衛轄區民眾安全及生活安寧。
