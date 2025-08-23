聽新聞
影／為2000元男當街對親密女友掐頸行凶 報案電話四起...警緊急攔人
台北市大安警分局敦化南路派出所19日傍晚不斷接獲民眾報案，有男子當街痛毆女子，線上警網趕赴延吉街現場，發現一對有親密關係的男女友人，因兩千元的金錢糾紛起口角，男子一時不爽動手掐住女方脖子，警方立即以現行犯逮人，並通報家暴中心協處。
據了解，39歲董姓男子以計程車為業，他與從事服務業的35歲范姓女子認識5年，彼此有親密關係卻不承認對方為男女朋友；這個月19傍晚，董男開著自己的計程車載范女先去台北地檢署繳交施用毒品的罰金，隨後要送范女回家時，兩人在計程車內發生爭吵。
董男向警方表示，范女要向他討兩千元；范女則反駁是董男要向她借兩千元，當時兩人因兩千元起口角後，范女憤而下車，還拍打車子，董男氣憤下車攔住范女，情緒失控當街徒手掐住范女頸部，導致她癱軟無力，董男再將范女推上計程車載走。
由於董男在延吉街行凶時，不少民眾親眼目睹，還有媽媽帶小孩經過，有女騎士騎車經過還回頭張望，一時間許多民眾立即打電話報案，轄區敦南派出所出動線上警網，在案發地300公尺外攔截計程車，並發現范女癱軟坐在右前座。
警方當場依妨害自由、傷害現行犯逮捕董嫌，范女送往國泰醫院檢視傷勢，全案詢後依妨害自由、傷害罪現行犯，移送台北地檢署偵辦，並依規定通報家暴防治中心。
