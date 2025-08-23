堂兄伸狼爪猥褻堂妹判刑10月 認罪又賠償獲緩刑

蘇姓堂兄去年涉伸狼爪猥褻堂妹，蘇男當庭認罪且已履行賠償，新北地院日前依強制猥褻罪判刑10月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後1年內接受性別平權法治教育課程4場，可上訴。

判決指出，從事送貨員的蘇姓男子去年4月16日晚上6時許，在新北市樹林區住處內，不顧堂妹強力反抗，徒手環抱堂妹並強摸胸部及以下體頂撞堂妹臀部，讓堂妹身心受創，事後向男友哭訴後向新北市警方報案提告。