堂兄伸狼爪猥褻堂妹判刑10月 認罪又賠償獲緩刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

蘇姓堂兄去年涉伸狼爪猥褻堂妹，蘇男當庭認罪且已履行賠償，新北地院日前依強制猥褻罪判刑10月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後1年內接受性別平權法治教育課程4場，可上訴。

判決指出，從事送貨員的蘇姓男子去年4月16日晚上6時許，在新北市樹林區住處內，不顧堂妹強力反抗，徒手環抱堂妹並強摸胸部及以下體頂撞堂妹臀部，讓堂妹身心受創，事後向男友哭訴後向新北市警方報案提告。

新北地院考量蘇男自承因甫離婚，一時失慮犯下離譜惡行，當庭認罪且依約完成賠償取得堂妹原諒達成和解，日前依強制猥褻罪判刑10月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後1年內接受性別平權法治教育課程4場，仍可上訴。

堂兄伸狼爪猥褻堂妹，新北地院日前判刑10月，因當庭認罪又履行賠償獲緩刑2年。示意圖／Ingimage
