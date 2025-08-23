餐敘起口角相約桃園八德工地深夜單挑 越南移工4刀刺死同事

越南籍移工胡友香今年4月某晚餐敘，與花姓同事口角，胡酒後氣難消，相約八德工地「單挑」，竟預藏長刃赴約，朝花的胸口連刺4刀逃逸，花跑向路邊求救仍不治，桃園地檢署依殺人罪起訴並移審，此案將由國民法官庭審理。

起訴指出，28歲胡男今年4月24日晚間與花姓、2名楊姓同事在離工地不遠處的羊肉爐聚餐，席間因工作問題與花男大聲爭吵並互相推擠、叫囂，經友人勸架後，胡男先行離去，但他餘怒未消，以LINE聯繫花男，質問花為何出手推他等，不過雙方於通話未談和，因此相約稍晚在桃園市八德區中華、茄苳路口的工地單挑。

胡男下戰帖之後，先返回附近巷內不遠的租屋處，將刀刃長約18公分、寬約5公分的菜刀藏放於外套內，前往工地附近等花男，花男同時間也搭乘計程車到工地，並在抵達後撿拾地上的鐵條作為武器。

當晚10時13分雙方在工地的空地碰頭後，花男隨即持鐵條衝向胡，胡也取出預藏的菜刀，將花男推倒在地，持刀自正面刺向花的左胸部位共刺4刀，導致花男左胸第4肋間高度胸骨左緣單刀刃傷、第6肋高度左乳頭內下及外下單刀刃傷及左上臂貫通性穿刺刀傷等傷害。

胡男行凶後，見花男血流不止，立刻快速徒步逃離，花男則獨自步行至工地外的路旁，想攔車求助，但因體力不支倒地，路人見狀報警，巡邏員警到場發現，晚間10時35分將花男送往衛生福利部桃園醫院救治。

胡男行凶後，徒步返回租屋處收拾行李，晚間10時54分搭計程車到友人位於桃園市龜山區茶專路住處躲避，但仍遭八德警方循線查得藏匿處，並於4月25日凌晨4時55分持拘票將胡男拘提到案，扣得凶刀、犯案時穿著上衣、短褲及外套等物品。