私募套利…祝文宇認罪 繳回犯罪所得3.9億

愛山林董事長祝文宇涉私募股票套利，認罪繳回全數3.9億元犯罪所得，遭依特別背信罪起訴。圖／本報資料照片 甲山林集團旗下代銷龍頭愛山林董事長祝文宇，被控辦理私募發行普通股機會，利用甲山林集團經理人、妻兒等人帳戶充當人頭，低價認購股票套利三億九千萬元，祝偵查中認罪繳犯罪所得，台北地檢署昨依違反證交法特別背信罪、違法私募罪起訴祝，建請法院減輕其刑。

至於提供帳戶的祝文宇妻子張瀛珠（甲山林建設董事長）、兒子祝藝（愛山林建設總經理）、愛山林副理林佩君、周姓大學同學共十六人，檢方認為他們不知情，處分不起訴；祝文宇被控炒股分，檢方調查認無操縱股價犯意，一併處分不起訴。

起訴指出，愛山林於二○一三年十月間，辦理對策略性投資人私募發行普通股，祝文宇為牟取私募股票與市價鉅額價差，指示相關經理人、親友開設人頭帳戶，並以經理人名義參與私募案，不實記載這些人是「策略性投資人」、「應募人」，與愛山林無關。

據調查，祝文宇向董事會隱匿自己是實際應募人，讓董事會通過私募案，祝再以每股卅元市價二成的價格，以每股六元認購，共取得兩萬二一一○仟股，藉此套利三億九千餘萬元。

檢察官今年五月指揮調查局發動搜索約談，祝文宇當時被檢方以一二○○萬元交保、限制出境出海；他在偵查中認罪，六月一日就向北檢繳回犯罪所得。

起訴指出，祝文宇濫用私募圖利，賺取鉅額價差，在調查局詢問時雖強詞奪理，但偵查中自白犯罪，並繳回不法所得，考量其犯後態度尚佳，建請法院審酌量處適當之刑。