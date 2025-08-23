聽新聞
0:00 / 0:00

業者勾結國土署包商 千噸水肥、油汙偷排台中下水道

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中報導

台中地檢署執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供
台中地檢署執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供

台中地檢署「黑水專案」查獲環保業者勾結承包內政部國土署台中市汙水下水道工程包商，將蒐集的水肥、油汙排入北屯區汙水下水道，去年1月到今年5月估計排入上千公噸，檢方5月搜索大里等7處，逮捕蘇姓、吳姓主嫌聲押獲准，依廢清法起訴蘇等15人。

據了解，水肥處理費每噸216元，推測不肖業者偷排的廢棄物為金屬加工業切削液，屬於可溶於水的油性物質，每噸處理費高達6000元，才鋌而走險。

中檢指出，蘇姓、吳姓環保公司業者，以非法清運車輛向不特定民宅、商家清運水肥、油汙，卻未透過合法管道清運，反而將收來的水肥、油汙注入大型水肥車，與汙水下水道系統工程的包商共謀，打開北屯區洲際棒球場周邊的人孔蓋，直接排入汙水道系統。

檢方5月6日持搜索票在大里區等7處搜索，將蘇姓、吳姓2名主嫌聲押禁見獲准，其餘10名共犯以2萬至5萬元不等交保，查扣2輛怪手、9輛水肥車。

檢警統計，2清運業者從去年1月到今年5月非法排入汙水道的水肥、油汙數量「超乎想像的多」，推估超過1000公噸；檢方起訴蘇姓、吳姓主嫌等15人，向法院聲請沒收不法所得517萬元獲准。查扣的5輛水肥車已法拍，所得814萬元；檢方表示，這是全國首件查扣、拍賣水肥車的案例。

中市環保局指出，環保公司處理水肥需有清除業許可證，應送進合法處理場，以環保局的水肥處理場為例，每公噸收費216元；該業者以水肥車載運非法廢棄物，將撤銷其許可證。

據了解，水肥處理費不高，偷排的廢棄物應為金屬加工業切割、潤滑、保護金屬表面的切削液，該油性溶劑可溶於水，每噸處理費超過6000元；餐飲油汙多呈膏狀，須運到外縣市處理，每公噸處理費約2250元，處理也較棘手。

國土署表示，本案是該署代辦的下水道系統工程，現已進入司法程序，如案情屬實，將追究施工及監造廠商責任，並加強要求監造商以工地即時監控系統，落實監督管理。

水肥 廢棄物 國土署 台中市

延伸閱讀

新北下水道工安事故釀移工1死1傷 水利局：將追究包商責任

新北鶯歌工安意外…2工人倒臥汙水下水道內 1人清醒1人無呼吸心跳

桃園沿海竹林出現大量廢棄物及垃圾 臭氣沖天民眾抱怨盼快處理

逾1000公噸水肥、油汙灌進台中下水道 「黑水專案」抓業者勾結廠商

相關新聞

業者勾結國土署包商 千噸水肥、油汙偷排台中下水道

台中地檢署「黑水專案」查獲環保業者勾結承包內政部國土署的台中市汙水下水道工程包商，將蒐集的水肥、油汙排入北屯區汙水下水道...

檢察官和吳乃仁餐敘未涉關說…被爆料才付5萬餘元餐費 主揪遭移送懲戒

台北地檢署檢察官徐名駒去年與「舊識」接受人力資源管理業者陳啟莊宴請，並揪4名檢察官到米其林日料名店「Ad Astra」餐...

與民進黨大老吳乃仁共餐 北檢1檢察官移送職務法庭

北檢徐姓檢察官與民進黨派系大老吳乃仁等人共餐，涉有違失。檢評會認定收受無利害關係者逾正常社交禮俗標準，有損檢察公正廉潔形...

合法掩護非法…業者灌水肥入下水道 起訴13人、沒收不法所得

環境部今天表示，5月發生1起環保犯罪案，業者以合法掩護非法，將水肥灌入污水下水道，最近檢方起訴13人，並將犯罪工具拍賣所...

旅美學者陳時奮昨勝刑事！趙君朔因貼文 今遭判賠2萬且禁散布他住址

旅美學者陳時奮不滿網媒作家趙君朔在臉書上貼文，散布他不實婚姻等私領域資訊，或恣意謾罵，貶損他的人格、聲譽地位及社會評價，...

金門烏坵鄉代會主席陳興德涉貪 一審判8年8月、褫奪公權4年

金門地方法院今日針對烏坵鄉民代表會主席陳興德涉違反貪污治罪條例等案件，作出一審判決，法院認定，陳在擔任副主席任內，兩度利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。