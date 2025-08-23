業者勾結國土署包商 千噸水肥、油汙偷排台中下水道

台中地檢署執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七總隊第三大隊中區中隊提供

台中地檢署「黑水專案」查獲環保業者勾結承包內政部國土署的台中市汙水下水道工程包商，將蒐集的水肥、油汙排入北屯區汙水下水道，去年1月到今年5月估計排入上千公噸，檢方5月搜索大里等7處，逮捕蘇姓、吳姓主嫌聲押獲准，依廢清法起訴蘇等15人。

據了解，水肥處理費每噸216元，推測不肖業者偷排的廢棄物為金屬加工業切削液，屬於可溶於水的油性物質，每噸處理費高達6000元，才鋌而走險。

中檢指出，蘇姓、吳姓環保公司業者，以非法清運車輛向不特定民宅、商家清運水肥、油汙，卻未透過合法管道清運，反而將收來的水肥、油汙注入大型水肥車，與汙水下水道系統工程的包商共謀，打開北屯區洲際棒球場周邊的人孔蓋，直接排入汙水道系統。

檢方5月6日持搜索票在大里區等7處搜索，將蘇姓、吳姓2名主嫌聲押禁見獲准，其餘10名共犯以2萬至5萬元不等交保，查扣2輛怪手、9輛水肥車。

檢警統計，2清運業者從去年1月到今年5月非法排入汙水道的水肥、油汙數量「超乎想像的多」，推估超過1000公噸；檢方起訴蘇姓、吳姓主嫌等15人，向法院聲請沒收不法所得517萬元獲准。查扣的5輛水肥車已法拍，所得814萬元；檢方表示，這是全國首件查扣、拍賣水肥車的案例。

中市環保局指出，環保公司處理水肥需有清除業許可證，應送進合法處理場，以環保局的水肥處理場為例，每公噸收費216元；該業者以水肥車載運非法廢棄物，將撤銷其許可證。

據了解，水肥處理費不高，偷排的廢棄物應為金屬加工業切割、潤滑、保護金屬表面的切削液，該油性溶劑可溶於水，每噸處理費超過6000元；餐飲油汙多呈膏狀，須運到外縣市處理，每公噸處理費約2250元，處理也較棘手。

國土署表示，本案是該署代辦的下水道系統工程，現已進入司法程序，如案情屬實，將追究施工及監造廠商責任，並加強要求監造商以工地即時監控系統，落實監督管理。