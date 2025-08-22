檢察官和吳乃仁餐敘未涉關說…被爆料才付5萬餘元餐費 主揪遭移送懲戒

台北地檢署檢察官徐名駒去年與「舊識」接受人力資源管理業者陳啟莊宴請，並揪4名檢察官到米其林日料名店「Ad Astra」餐敘，席間民進黨新潮流大老吳乃仁出席，當日由陳搶單刷卡支付5萬8696元餐費。檢察官評鑑委員會日前決議，5人與吳乃仁餐敘間未涉及個案請託及關說，此部分為未違反檢察官倫理規範，但主揪徐名駒在立委、媒體批披露後才轉帳給陳，認其有受招待，與檢察官廉潔形象並不相容，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

全案源於，陳啟莊與徐名駒是「舊識」平時輪流作東邀宴，陳去年12月2日前邀徐餐敘，12月2日邀約吳乃仁出席，原本訂為12月8號「My 灶」餐廳，但陳的朋友因取消「Ad Astra」為避免賠償5萬元違約金，陳等人臨時承接此低消5萬元的8人包廂，並通知徐、吳改地點吃飯，告知徐人數分配，陳邀2人、徐邀4人出席餐會。

北檢查出，徐原以「同事聚餐」12月13日line訊息邀約3位檢察官同事吃飯，當日因出席人數，再約第4人，並在12月23日通知4人餐敘地點在Ad Astra；在12月26日晚上6點30分，陳先到包廂，檢察官們陸續抵達，6點43分許陳接電話走出包廂後，帶吳乃仁和其女性友人進包廂用餐，餐敘間服務人員，送膳進出頻繁。

檢方認為，此餐敘是與公務無涉的私人聯誼，餐敘間談話大部分是吳乃仁分享自己的退休生活、養生秘訣、還有健身運動等等，沒有關說、請託等不當請示，吳乃仁涉台糖公司售地背信案件經判決有罪確定，民事判決賠償台糖公司1億1796萬餘元，立委質疑台糖追討欠款，且案件經媒體報導，吳乃仁「核屬形象具爭議之政治人物」。

北檢將徐等5名檢察官送檢評會評鑑，認為徐知悉吳將出席餐敘，卻容任陳安排高檔餐廳與吳餐敘，其餘4人雖事前不知悉，但對於社交對象未詳查即貿然赴宴，席間見吳現身亦未採取適當拒卻或離開，損及檢察官公正、廉潔之形象，足以影響司法尊嚴。

徐容任陳刷卡付餐費58696元（8人套餐每人6000元及酒水、服務費）形成檢察官受招待之外觀，已損及檢察官公正、廉潔之形象，足以影響司法尊嚴，其餘4人餐敘後不察由何人付款，而與徐同受陳的招待，致遭外界質疑，有損職位尊嚴或信任，言行有失謹慎。

檢評會今年8月11日認為，不難僅以餐敘參與人的形象、過往、前科和政治立場，作為唯一判斷依據，此餐敘地點為正當營業場所，5名檢察官均為與吳乃仁有職務上利害關係，席間言談均未涉及個案請託及關說等情事，且席間服務人員送餐進出頻繁，難認此餐敘會讓理性客觀第三人對檢察官公正性有所疑慮，5人無違反檢察官倫理規範第25條第1項「檢察官應避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動」決議請求不成立。

檢評會指出，徐名駒在北檢訪談時稱，原本當天要付款但被陳啟莊「搶單」因上現金不足，約定日後付這筆餐敘費用，但徐名駒遲至立委及媒體披露後，今年1月9日轉帳給陳支付餐敘款項，認定徐有受招待之意，與檢察官廉潔形象並不相容，足認有懲戒之必要，報由法務部交付職務法庭審理。

其餘4名檢察官，檢評會認為4人均誤以為徐名駒支付當日餐敘費用，主觀上無接受陳招待之意，無違反檢察官倫理規範第28條第2項情節重大之情事，請求不成立。