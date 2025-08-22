與民進黨大老吳乃仁共餐 北檢1檢察官移送職務法庭

民進黨大老吳乃仁被爆料與檢察官吃高檔餐廳。圖／聯合報系資料照片

北檢徐姓檢察官與民進黨派系大老吳乃仁等人共餐，涉有違失。檢評會認定收受無利害關係者逾正常社交禮俗標準，有損檢察公正廉潔形象情節重大，有懲戒必要，移送職務法庭審理。

全案緣於，台灣民眾黨立委黃國昌於今年1月間指控，吳乃仁去年12月底晚間現身高檔無菜單料理餐廳，由從事人力仲介的陳姓董事長招呼接待，席間竟還有台北地檢署徐姓檢察官等一票檢察官，質疑徐姓等檢察官有無逾越檢察官倫理守則。

北檢啟動行政調查，訪談參與餐會的徐姓、李姓、陳姓、凃姓、林姓檢察官及陳姓人力仲介業者等6人（北檢2次通知吳乃仁，但吳乃仁均未遵期到場接受訪談）。

北檢認為5名檢察官有違失，均送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

檢評會日前決議，徐姓檢察官個案評鑑成立，有懲戒必要，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理；李姓、陳姓、凃姓、林姓檢察官個案評鑑則不成立。

檢評會決議書指出，徐姓等5名檢察官於民國113年12月26日晚上6時30分許至9時39分許之間，與陳姓人力仲介業者、形象具爭議的政治人物吳乃仁（涉嫌背信案件，經法院刑事判決有罪確定）等人在台北市某餐廳進行餐敘。

決議書指出，徐姓檢察官與陳姓人力仲介業者為舊識，徐男事前對於吳乃仁將出席餐敘已知悉，卻容任陳姓業者安排高檔餐廳與吳乃仁餐敘。李姓等4名檢察官於餐敘前並不知悉吳乃仁將共同赴宴，席間見吳乃仁現身仍未採取適當拒卻或離開舉措等情形。

檢評會認為，餐敘金額新台幣5萬8696元（套餐每人 6000元、酒水及服務費），並由陳姓業者支付。受徐姓檢察官邀約的4名檢察官均誤以為當日餐敘費用是由徐男付款，因此主觀上並無接受陳姓業者招待的意思，因此4名檢察官個案評鑑不成立。

檢評會指出，徐姓檢察官訪談提及當天本欲付款，但遭陳姓業者搶單，且因身上現金不足，因此約定於日後再還付餐敘費用等語，但遲至事情被披露後，徐男才將款項以銀行轉帳方式給陳姓業者，此部分可認其有受招待意思，與檢察官廉潔形象並不相容，而有懲戒必要。