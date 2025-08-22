旅美學者陳時奮昨勝刑事！趙君朔因貼文 今遭判賠2萬且禁散布他住址

旅美學者陳時奮不滿網媒作家趙君朔在臉書上貼文，散布他不實婚姻等私領域資訊，或恣意謾罵，貶損他的人格、聲譽地位及社會評價，提告求償170萬元，並要求於報紙上刊登判決要旨、不得再侵害他名譽或散布個資。台北地方法院民事庭今判趙須賠償陳2萬元，且不能透過網路或其他媒介散布陳的戶籍地址，其餘請求則駁回。

台灣高等法院昨天也依公然侮辱罪判在臉書上罵陳時奮「Before a（原文，應為an） unscrupulous devil came into being（無良的惡魔）」的趙君朔拘役20日，得易科罰金定讞。

趙君朔與西華盛頓大學講座教授陳時奮（化名翁達瑞）因2020年美國總統大選的觀點不同，趙開始在網路上攻擊陳，包括貼出紅毛猩猩的照片，留言「亂咬人的猩猩翁瑞達（原文）」、「unscrupulous devil」等，並指述他的婚姻狀況。陳認為這些行為造成他精神痛苦，提告求償170萬元精神慰撫金，並依民法要求排除人格權侵害。

趙君朔辯稱他的貼文「看不出是指誰」，而「紅毛猩猩圖片」其實是他自己的臉書大頭貼相片，陳無權禁止他選擇自己的大頭貼照片的自由。趙還說，不可能有人誤信陳時奮是照片中的紅毛猩猩，主張未侵害陳的名譽。

趙君朔主張陳時奮是公眾人物，掌握較多的社會資源，須忍受較嚴苛的監督、檢討與批評，且就算他要負責，求償金額也過高，請求駁回陳時奮之訴。

北院民事庭認為，趙君朔的「Before a unscrupulous devil came into being（在一個無良的惡魔形成之前）」貼文，除此一句外，隨後緊連陳時奮的英文姓名、教授職稱和個人獨照，顯見「無良的惡魔」就是在說陳，依一般社會觀感，已有輕蔑、貶抑之意，構成侵害名譽行為。

至於紅毛猩猩照片與貼文，北院認為照片並無文字，而其他有關貼文則沒指名道姓，無從推測是在指誰，不能依陳的個人主觀感受就認為名譽權受侵害。

北院審酌陳時奮名譽受損程度、雙方身分、地位及資力等條件後，認為趙君朔應賠償陳2萬元精神慰撫金。北院也認為趙未經陳同意，將陳的戶籍地址個資公開，侵害隱私權情節重大，陳請求侵害防止有理。本件得上訴。