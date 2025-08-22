退役飛官遭中共吸收洩密拿22萬賄款 法院痛斥背叛國家判7年4月

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

退役飛官史濬程結識大陸情治人員，其再轉向吸收空軍戰術管制聯隊戰術管制中心現役的管制官許展誠，要許搜集雄三飛彈部署情資給中共，許提供情資、收賄款22萬元；台中地院痛斥許男罔顧栽培、背叛國家，其洩漏雖非國防但仍是公務上應秘密文書，依貪汙罪判他7年4月，可上訴。

台中地院指出，飛官史濬程2008年自空軍439聯隊少校飛行官退役後，2019年認識大陸地區人士「老張」，經老張引介現役飛官許展誠與大陸地區情治人員「子文」認識，子文以可賺錢為餌，誘使史收集我國軍事相關資料，約定史交付軍事資料後，可提領人民幣2萬元至5萬元不等報酬。

中院說，史罔顧國家安全或利益，貪圖不法報酬，2019年起佯稱因與美國軍方有交流，要求 「空軍戰術管制聯隊戰術管制中心」攔截管制官許男，要許利用職務之便提供軍事資料，並承諾會視資料價值給予金錢對價。

許男為賺取報酬答應史，雙方以LINE聯繫，還用「遊戲」、「造型」、「電競比賽」或「造型有儲值」、「競賽額外獎金」等，作為軍事相關資料或報酬的暗語，2019間起至2024年間，史陸續向許收集其公務上應秘密之文書，並陸續交付新台幣3萬元至5萬元不等，許前後收取22萬6000元

史則將存有許公務上應秘密文書檔案的隨身碟攜至大陸交予子文，共獲得人民幣210萬元，史男部分已被依國安法判2年6月確定。

台中地院說，許男坦承犯行，他提供的文書雖無從認定是國家機密或軍事機密、國防秘密，但如任由中共或其軍政或黨務取得，將使中共了解、掌握我國軍事相關資訊並加以分析、因應，而影響國安，應認與國家政務或事務具利害關係、攸關國安不得宣露於外，屬公務上應秘密之文書。

中院說，許男認罪、繳回犯罪所得，依法減刑，考量他入伍從軍，理應知悉兩岸處於軍事對峙狀態，竟忽視其維護國家安全職責，犯罪長達5年，罔顧國家栽培及照顧，遽為背叛國家舉止，有損軍譽及民心士氣，並損害國家安全。

中院表示，許同時犯國家安全法，為大陸地區交付關於公務上應秘密之文書罪，及貪汙治罪條例違背職務收賄罪，2最想像競合，從重依後者判他7年4月，褫奪公權5年。