快訊

橋面坍塌慘況曝！大陸黃河特大橋繩索斷裂16人墜落 居民嚇醒：像地震一樣

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

聽新聞
0:00 / 0:00

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

前勞動部部長許銘春。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
前勞動部部長許銘春。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

導演羅景壬團隊遭質疑與勞動部就業安定基金的開口合約核銷涉弊，獲2872萬元補助，國民黨日前質疑「奉旨給飯」新黨則告發前勞動部長許銘春涉貪。台北地檢署已分他字案，將許列為被告，且與涉濫用就安基金「演唱會風波」併案調查。

去年勞動部北分署的謝宜容職場霸凌案，延燒濫用就安基金爭議，就安基金被譏為勞動部「小金庫」。許銘春2024年12月遭告發涉犯貪汙等罪，被控在2022年9月3日「敬！前進的光 性別工作平等法二十週年音樂會」豪擲就安基金365萬元辦演唱會，自己粉墨登場上台唱歌，形同用公帑辦個人演唱會，引發外界熱議。

台北地檢署指揮廉政署偵辦演唱會風波案，日前調閱相關公文蒐證、約談多名公務員、相關業者釐清案情，全案仍由主任檢察官偵查中；由於許銘春掌勞動部逾6年，長期管理就業安定基金，未符合用途支出部分高達5174萬元疑存有弊端，檢方本月20日接獲新黨告發，已分他字案，許銘春列為被告，且與演唱會風波案併案偵處。

國民黨日前開記者會提出審計部報告，質疑勞動部以就安基金豢養「零日攻擊」導演羅景壬，原開口合約設定團隊應提供35支影片及2場公開活動，但卻以1支影片和1場記者會打發就要驗收核銷獲1千多萬，審計部認定「難以驗核履約結果」

國民黨國政基金會副執行長凌濤指出，就安基金有5174萬4288元未符用途支出，2022至2024年間勞動節形象影片製作宣傳，導演羅景壬團隊主題影片獲得1069萬1419元「阿紡洗衣店」、971萬8662元「勞動節影片紙紮篇」、831萬6833元「勞動影片搬家篇」共2872萬元補助，占比55.51%。

凌濤直指，2023年12月7日羅景壬拍攝賴清德、蔡英文競選影片「在路上」2024年4月11日文化部核定補助「零日攻擊」7131萬，質疑民進黨拍攝在路上花了多少錢，拿人民納稅錢來滋養「綠友友」用政府資源豢養自己人「奉旨給飯」？

國民黨舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2800多萬元補助，質疑民進黨政府拿人民的納稅錢來滋養綠友友。圖／國民黨提供
國民黨舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2800多萬元補助，質疑民進黨政府拿人民的納稅錢來滋養綠友友。圖／國民黨提供

團隊 勞動部 許銘春 羅景壬 就業安定基金

延伸閱讀

【重磅快評】就安基金隨便花 檢調讓小花媽歲月靜好？

就安基金補助羅景壬團隊疑涉弊 王鴻薇轟洪申翰自己有鬼

朱盧結盟拚連任黨主席？凌濤：意志堅定「一定交棒」

影／國民黨揭羅景壬合約 審計部認定「難驗核」質疑涉弊

相關新聞

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

導演羅景壬團隊遭質疑與勞動部就業安定基金的開口合約核銷涉弊，獲2872萬元補助，國民黨日前質疑「奉旨給飯」新黨則告發前勞...

台南女淘寶網購20包買棉花棒遭關一晚、繳10萬 台南地檢署說話了

台南有陳姓女子2年前在淘寶上以480元購買20包棉花棒，被海關查獲後銷毀，她也被依涉違反醫療器材管理法送辦。「我不知道這...

退役飛官遭中共吸收洩密拿22萬賄款 法院痛斥背叛國家判7年4月

退役飛官史濬程結識大陸情治人員，其再轉向吸收空軍戰術管制聯隊戰術管制中心現役的管制官許展誠，要許搜集雄三飛彈部署情資給中...

包庇業者廢土回填新屋3農地 桃園3警1環涉貪起訴

桃園地檢署偵辦吳長烜集團廢土回填農地案，發現3名員警與環保稽查雇員長期收受「公關費」，包庇業者傾倒廢土，離職後進業者公司...

三中案蔡正元被問是否私用款項？ 他認為「我可以合法支用」應無罪

台灣高等法院審理「三中案」，今傳喚一審唯一有罪的前立委蔡正元與蔡妻洪菱霙、岳父親洪信行出庭，就3人部分行言詞辯論，審判長...

否認授意偽冒罷免連署 國民黨新北市黨部書記長要求「當庭對質」

新北地檢署偵辦新北市綠委偽冒罷免連署案，今年6月以100萬元交保的國民黨新北市黨部書記長陳貞容今到新北地院出庭，對偽造立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。