濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

前勞動部部長許銘春。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

導演羅景壬團隊遭質疑與勞動部就業安定基金的開口合約核銷涉弊，獲2872萬元補助，國民黨日前質疑「奉旨給飯」新黨則告發前勞動部長許銘春涉貪。台北地檢署已分他字案，將許列為被告，且與涉濫用就安基金「演唱會風波」併案調查。

去年勞動部北分署的謝宜容職場霸凌案，延燒濫用就安基金爭議，就安基金被譏為勞動部「小金庫」。許銘春2024年12月遭告發涉犯貪汙等罪，被控在2022年9月3日「敬！前進的光 性別工作平等法二十週年音樂會」豪擲就安基金365萬元辦演唱會，自己粉墨登場上台唱歌，形同用公帑辦個人演唱會，引發外界熱議。

台北地檢署指揮廉政署偵辦演唱會風波案，日前調閱相關公文蒐證、約談多名公務員、相關業者釐清案情，全案仍由主任檢察官偵查中；由於許銘春掌勞動部逾6年，長期管理就業安定基金，未符合用途支出部分高達5174萬元疑存有弊端，檢方本月20日接獲新黨告發，已分他字案，許銘春列為被告，且與演唱會風波案併案偵處。

國民黨日前開記者會提出審計部報告，質疑勞動部以就安基金豢養「零日攻擊」導演羅景壬，原開口合約設定團隊應提供35支影片及2場公開活動，但卻以1支影片和1場記者會打發就要驗收核銷獲1千多萬，審計部認定「難以驗核履約結果」

國民黨國政基金會副執行長凌濤指出，就安基金有5174萬4288元未符用途支出，2022至2024年間勞動節形象影片製作宣傳，導演羅景壬團隊主題影片獲得1069萬1419元「阿紡洗衣店」、971萬8662元「勞動節影片紙紮篇」、831萬6833元「勞動影片搬家篇」共2872萬元補助，占比55.51%。

凌濤直指，2023年12月7日羅景壬拍攝賴清德、蔡英文競選影片「在路上」2024年4月11日文化部核定補助「零日攻擊」7131萬，質疑民進黨拍攝在路上花了多少錢，拿人民納稅錢來滋養「綠友友」用政府資源豢養自己人「奉旨給飯」？