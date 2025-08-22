海巡署2士兵營區寢室內涉賭 坦承犯行獲緩起訴

海巡署金馬澎分署秀峰營區高姓上兵、葉姓一兵在營區寢室內，涉嫌用手機登入賭博網站進行下注。示意圖／Ingimage

海巡署金馬澎分署秀峰營區高姓上兵、葉姓一兵在營區寢室內，涉嫌用手機登入賭博網站進行下注。新北檢近日考量2人坦承犯行，依犯陸海空軍刑法在營區賭博等罪予緩起訴處分。

根據新北地檢署緩起訴書，高姓男子為海巡署通資作業第二中隊通信區上兵，駐地位在海巡署金馬澎分署秀峰營區，去年9月至11月間在寢室內，持手機上網登入賭博網站，連線銀行帳戶儲值金至賭博網站提供的帳戶內，再以該網站所提供具有射倖性（不確定性行為）的百家樂等賭博標的下注，以此方式與該網站經營者對賭財物。

葉姓男子為海巡署通資作業第二中隊通信區一兵，駐地位在海巡署金馬澎分署秀峰營區，去年9月至12月間在寢室內，持手機上網登入2個賭博網站，其中1個為自己註冊，另1個則是高男提供帳號與密碼。

葉男連線銀行帳戶儲值金至賭博網站提供的帳戶內，再以該網站所提供具有射倖性的國內外職業球賽、百家樂等賭博標的下注，以此方式與該網站經營者對賭財物。

高男、葉男在偵查中均坦承不諱，檢方表示，高男涉犯在營區賭博、幫助犯在營區賭博等罪；葉男則涉犯在營區賭博罪。

檢方認為，2人身為現役軍人，竟在營區內透過手機連接網路至賭博網站與其經營者對賭，除助長投機風氣外，更敗壞軍紀，所為屬應非難，然衡量2人年紀尚輕、無犯罪前科，坦承犯行且犯後態度良好，犯罪情節尚非重大，認以緩起訴為適當，緩起訴期間均為1年，收受緩起訴處分命令通知書後3個月內，高男須向公庫支付新台幣6萬元，葉男須支付2萬元。