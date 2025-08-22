快訊

橋面坍塌慘況曝！大陸黃河特大橋繩索斷裂16人墜落 居民嚇醒：像地震一樣

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

海巡署2士兵營區寢室內涉賭 坦承犯行獲緩起訴

中央社／ 新北22日電

海巡署金馬澎分署秀峰營區高姓上兵、葉姓一兵在營區寢室內，涉嫌用手機登入賭博網站進行下注。示意圖／Ingimage
海巡署金馬澎分署秀峰營區高姓上兵、葉姓一兵在營區寢室內，涉嫌用手機登入賭博網站進行下注。示意圖／Ingimage

海巡署金馬澎分署秀峰營區高姓上兵、葉姓一兵在營區寢室內，涉嫌用手機登入賭博網站進行下注。新北檢近日考量2人坦承犯行，依犯陸海空軍刑法在營區賭博等罪予緩起訴處分。

根據新北地檢署緩起訴書，高姓男子為海巡署通資作業第二中隊通信區上兵，駐地位在海巡署金馬澎分署秀峰營區，去年9月至11月間在寢室內，持手機上網登入賭博網站，連線銀行帳戶儲值金至賭博網站提供的帳戶內，再以該網站所提供具有射倖性（不確定性行為）的百家樂等賭博標的下注，以此方式與該網站經營者對賭財物。

葉姓男子為海巡署通資作業第二中隊通信區一兵，駐地位在海巡署金馬澎分署秀峰營區，去年9月至12月間在寢室內，持手機上網登入2個賭博網站，其中1個為自己註冊，另1個則是高男提供帳號與密碼。

葉男連線銀行帳戶儲值金至賭博網站提供的帳戶內，再以該網站所提供具有射倖性的國內外職業球賽、百家樂等賭博標的下注，以此方式與該網站經營者對賭財物。

高男、葉男在偵查中均坦承不諱，檢方表示，高男涉犯在營區賭博、幫助犯在營區賭博等罪；葉男則涉犯在營區賭博罪。

檢方認為，2人身為現役軍人，竟在營區內透過手機連接網路至賭博網站與其經營者對賭，除助長投機風氣外，更敗壞軍紀，所為屬應非難，然衡量2人年紀尚輕、無犯罪前科，坦承犯行且犯後態度良好，犯罪情節尚非重大，認以緩起訴為適當，緩起訴期間均為1年，收受緩起訴處分命令通知書後3個月內，高男須向公庫支付新台幣6萬元，葉男須支付2萬元。

賭博 網站 海巡署

延伸閱讀

海巡署北部分署啟動擴大威力掃蕩勤務 防堵境外干擾公投及罷免投票

海巡署第2岸巡新隊長嚴國威上任 友軍觀禮、宣誓就職

涉偽造收據核銷餐費 北市4警坦承犯行緩起訴

嘉義釣客意外落海 出動直升機仍找嘸…海巡署：同行釣客最高罰25萬

相關新聞

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

導演羅景壬團隊遭質疑與勞動部就業安定基金的開口合約核銷涉弊，獲2872萬元補助，國民黨日前質疑「奉旨給飯」新黨則告發前勞...

台南女淘寶網購20包買棉花棒遭關一晚、繳10萬 台南地檢署說話了

台南有陳姓女子2年前在淘寶上以480元購買20包棉花棒，被海關查獲後銷毀，她也被依涉違反醫療器材管理法送辦。「我不知道這...

退役飛官遭中共吸收洩密拿22萬賄款 法院痛斥背叛國家判7年4月

退役飛官史濬程結識大陸情治人員，其再轉向吸收空軍戰術管制聯隊戰術管制中心現役的管制官許展誠，要許搜集雄三飛彈部署情資給中...

烏坵鄉代會主席陳興德涉貪 一審判8年8月褫奪公權4年

金門地方法院今日針對烏坵鄉民代表會主席陳興德涉違反貪污治罪條例等案件，作出一審判決，法院認定，陳在擔任副主席任內，兩度利...

包庇業者廢土回填新屋3農地 桃園3警1環涉貪起訴

桃園地檢署偵辦吳長烜集團廢土回填農地案，發現3名員警與環保稽查雇員長期收受「公關費」，包庇業者傾倒廢土，離職後進業者公司...

三中案蔡正元被問是否私用款項？ 他認為「我可以合法支用」應無罪

台灣高等法院審理「三中案」，今傳喚一審唯一有罪的前立委蔡正元與蔡妻洪菱霙、岳父親洪信行出庭，就3人部分行言詞辯論，審判長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。