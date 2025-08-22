台南女淘寶網購20包買棉花棒遭關一晚、繳10萬 台南地檢署說話了

台南有陳姓女子2年前在淘寶上以480元購買20包棉花棒，被海關查獲後銷毀，她也被依涉違反醫療器材管理法送辦。圖／聯合報系資料照

台南有陳姓女子2年前在淘寶上以480元購買20包棉花棒，被海關查獲後銷毀，她也被依涉違反醫療器材管理法送辦。「我不知道這件事是違法的」她喊冤，不僅被警方帶至地檢署拘留，事後還繳了10萬元緩起訴處分金。

台南地檢署指出，本案是今年移送台南地檢署，承辦檢察官於6月間，對陳女諭知需繳交緩起訴處分金10萬元，她也同意。

檢方表示，本案偵辦期間，因傳喚陳女未到庭，檢察官依法核發拘票拘提她，由員警帶她至地檢署拘留室短暫拘留，並由檢察官即時訊問陳女後請回。經進一步瞭解本次拘提程序並無違法不當之處。

陳女說，她買完棉花棒就出國不在台灣，僅知道東西被海關銷毀，不知道有公文寄來，最後卻要付出200倍金額的代價，讓她非常疑惑，質疑2年多前的事，現在才來罰人，「政府真的有這麼缺錢嗎？」

事實上，有網友曾在臉書社團「台灣淘寶人」詢問，「棉花棒可以買嗎？會不會在台灣海關被歸為醫療用品？」當時就有不少網友提醒，商品可能被判定是醫療用品。但也網友指示，買過好幾次沒問題，私人集運，官方集運8-9成判定醫療用品。更有網友提醒，「你的包裝要是有寫滅菌、無菌、醫、藥，抽到可能就挫賽」。

根據衛福部規定，棉花棒屬於第一級醫療器材，指低風險的醫療器材，例如OK繃、紗布、棉花棒、護具及一般醫療用口罩等。製造或輸入一級醫療器材需向衛福部食品藥物管理署申請查驗登記。

至於違反者，依醫療器材管理法第62條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。