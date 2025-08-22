快訊

三中案蔡正元被問是否私用款項？ 他認為「我可以合法支用」應無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院審理「三中案」，今傳喚一審唯一有罪的前立委蔡正元與蔡妻洪菱霙、岳父親洪信行出庭，就3人部分行言詞辯論，審判長曾淑華光是提示證據清單，就唸了2小時，3人皆否認犯罪。本案蔡正元和檢察官皆上訴，蔡說一審判決有誤，請合議庭判他無罪。

「三中案」自2018年繫屬台北地方法院，2021年上訴高院，至今已過了7年，依刑事妥速審判法第7條規定，案件若逾8年未能判決確定，可減刑。

台北地檢署起訴指蔡正元、洪菱霙將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，蔡利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，將相關款項用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費，並故意漏登會計項目，涉犯業務侵占、背信、公益侵占、商業會計法財報不實等罪。洪菱霙、洪信行另被控犯業務侵占、背信與洗錢罪。

北院認定蔡犯罪所得達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金。洪菱霙與洪信行一審無罪。

但高院在準備程序庭時，蔡正元指檢方胡亂拼湊事實，指控他嚴重侵害阿波羅公司、郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全，毫無根據；另臨時增加他公益侵占的罪名，一審花最多時間審理，也證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。

蔡說，莊婉均2006年5至8月期間，掏空中影公司7.5億元，因中影也向銀行貸款30億，若無法彌補7.5億元的缺口，銀行會抽銀根，公司會有倒閉危機；身為中影董事長，為了救中影，他動用個人所有資源，設法彌補7.5億元的缺洞，終於在帳面上弭平，中影度過危機，他因此取得中影對莊婉均的債權，7.5億元也變成他的負債。

蔡正元說，他當然有權去追償7.5億元，來彌補他的負擔，當時要向莊婉均追償債務非常困難，因莊婉均把財產隱匿在他人名下，經過複雜的檯面上、檯面下的談判，一度危及他個人生命，只拿回一部分莊婉均持有的中影股票再出售。蔡說，因為他是公職人員，若以自己、銀行帳戶調度資金，會變成申報的一環，也會引起媒體注意，他才透過阿波羅公司作為調度、掛帳單位，但這些資金、負債都不屬於阿波羅公司，一審法院混淆是非，以為是中影交易的一環，「根本是大錯特錯」，檢方指控他侵占阿波羅資金，與事實不符。

今天審理時，法官先詢問蔡正元是否有私用款項而犯業務侵占？蔡答稱「我認為我可以合法支用」，另外被問及是否有犯背信、商業會計法與公益侵占，他也全盤否認。蔡強調「我無罪，我沒有犯罪」。

洪菱霙也否認業務侵占、背信的指控，83歲的洪信行被問及是否有洗錢時，年邁的他揮了揮手，審判長問「是指沒有嗎？」，洪信行才說了聲「對」。

台灣高等法院審理「三中案」，今傳一審唯一有罪的前立委蔡正元與蔡妻洪菱霙、岳父親洪信行出庭，3人皆否認犯罪。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院審理「三中案」，今傳一審唯一有罪的前立委蔡正元與蔡妻洪菱霙、岳父親洪信行出庭，3人皆否認犯罪。記者王宏舜／攝影

侵占 中影 蔡正元 三中案

