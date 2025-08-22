快訊

否認授意偽冒罷免連署 國民黨新北市黨部書記長要求「當庭對質」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北地檢署偵辦新北市綠委偽冒罷免連署案，今年6月以100萬元交保的國民黨新北市黨部書記長陳貞容今到新北地院出庭，對偽造立委蘇巧慧罷免連署認罪，否認授意偽冒立委張宏陸罷免連署，要求當庭與板橋區黨部執行長謝慶認及書記蔡甘子當庭對質詰問。

檢方起訴書指出，為達成黨中央交辦任務，使提議人數量達標，陳貞容等人將國民黨黨員名冊的年輕黨員個資抄寫至提議人名冊，並偽造黨員署名，針對蘇巧慧、張宏陸、李坤城罷免提議人名冊，涉各偽造829份、781份、956份，共2566份。

今天開庭時，陳貞容說有授意同仁抄寫黨員名冊；但對於張宏陸罷免案，她否認參與，供稱自己僅有對板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子轉達黨中央指示連署份數要足夠的要求，當時謝男也表示已預備4、50名人力幫忙，但後半段的抄名冊謝男都沒跟她報告，自己並不知情。

陳女透過律師要求當庭與板橋區黨部執行長謝慶認及書記蔡甘子當庭對質詰問，但對法官質問有無交付千元紅包給再場協助抄寫連署名冊人員則不爭執。

板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子、中和區黨部執行長林秀慧及協助抄寫名冊志工今也出庭應訊，謝慶認坦言是迫於市黨部壓力，有指示努力爭取罷免連署提議書，但未實際參與抄寫，昐獲緩刑機會；林秀慧認有協助偽冒填寫107份罷免連署提議書，希望獲緩刑宣告；蔡甘子也承認有協助提供黨員資料名冊，也偽冒抄寫30份罷免連署提議；賴姓志工也承認協助抄寫37份，也透過律師表示，希望獲得緩刑或是附有條件的緩刑。

否認授意偽冒罷免連署，國民黨新北市黨部書記長陳貞容（中）今出庭，要求當庭與黨部執行長及書記對質。圖／聯合報系資料照
否認授意偽冒罷免連署，國民黨新北市黨部書記長陳貞容（中）今出庭，要求當庭與黨部執行長及書記對質。圖／聯合報系資料照

