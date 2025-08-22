否認授意偽冒罷免連署 國民黨新北市黨部書記長要求「當庭對質」

新北地檢署偵辦新北市綠委偽冒罷免連署案，今年6月以100萬元交保的國民黨新北市黨部書記長陳貞容今到新北地院出庭，對偽造立委蘇巧慧罷免連署認罪，否認授意偽冒立委張宏陸罷免連署，要求當庭與板橋區黨部執行長謝慶認及書記蔡甘子當庭對質詰問。

檢方起訴書指出，為達成黨中央交辦任務，使提議人數量達標，陳貞容等人將國民黨黨員名冊的年輕黨員個資抄寫至提議人名冊，並偽造黨員署名，針對蘇巧慧、張宏陸、李坤城罷免提議人名冊，涉各偽造829份、781份、956份，共2566份。

今天開庭時，陳貞容說有授意同仁抄寫黨員名冊；但對於張宏陸罷免案，她否認參與，供稱自己僅有對板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子轉達黨中央指示連署份數要足夠的要求，當時謝男也表示已預備4、50名人力幫忙，但後半段的抄名冊謝男都沒跟她報告，自己並不知情。

陳女透過律師要求當庭與板橋區黨部執行長謝慶認及書記蔡甘子當庭對質詰問，但對法官質問有無交付千元紅包給再場協助抄寫連署名冊人員則不爭執。