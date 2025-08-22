台南光電弊案今開庭審查 農業局承辦員認有壓力

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，台南地院今傳喚農業局前專員及昱山顧問公司承辦人員，面對律師詢問，前陳姓專員說「有些壓力」。

陳凱凌的律師詢及前陳姓專員，陳凱凌是否在審查光電案，是否給予不當壓力，或去做違法審查嗎？陳姓前專員思索後表示，審查不給過，卻一直送進來，甚至送進聯審會加速審查，「我和同仁有些壓力」。「不該過就不會過」陳姓前專員表示，記憶中，審核中的案件真的蠻多的。

古盛煇的律師提示，經發局曾發函農業局對相關案件加速辦理，據統計，經發局稱共有195件、26件已審查，7件免審查，經1至16次聯審會議，尚有162件待審查。律師詢及是否僅針對力暘？

陳前專員表示，這是所有案件累積下來，然而「天」字輩案件比較多。她也說，當初有案件前後對應地段地號可供比對決定不予審查，事後又重新送審，但沒辦法確認其地號，還發函主管機關再次確認。

面對律師詢及有無關說？或對特定業者順利過關，昱山環境技術服務顧問有限公司卜姓承辦人員說，她沒有權限，決定案件是否過關，她負責初審，形式上審查文件齊全與否，再轉給長官，並非實際審查人員。

她表示，農業用地變更使用審查作業過關，影響全國廠商，之後發現有倒填土地同意書日期，對此也在相關會議上提出一份簡報，她說，印象中，有請力暘在會中就簡報內容一一說明回覆。

台南地院今傳喚農業局前專員及昱山顧問公司承辦人員，面對律師詢問，前陳姓專員說「有些壓力」。圖／本報資料照
