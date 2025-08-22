借廁所遭拒砸店傷人 新竹惡煞二度鬧場今早遭拘提10萬交保
新竹李男16日清晨到早餐店借廁所遭拒，憤而砸店、毆打店員。警方初到場僅管束後放行，未料他再度返回叫囂，，事件引發外界譁然，專案小組今天拘提到案，檢方依傷害、毀損、恐嚇罪嫌訊問，認其犯罪嫌疑重大且恐再犯、勾串證人之虞，諭令10萬元交保，並禁止騷擾被害人。
新竹地檢署表示，專案小組於今天拘提李姓被告到案，經檢察官訊問後，認其涉犯刑法傷害、毀損、恐嚇等罪名，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施犯罪、勾串證人之虞，當庭依法諭知交保10萬元。
此外，並依刑事訴訟法第117條之1準用第116條之2規定，命其不得對被害人身體實施恐嚇、騷擾之行為。另檢察官同步指揮專案小組調閱監視器影像等資料，以釐清當日警方執法狀況。
檢方表示，針對近日報導，發生於新竹市早餐店之暴力衝突事件，涉案李男的暴力行為，已嚴重影響公共秩序，且引發大眾對於警方執法關注。新竹地檢署對此類暴力行為嚴厲譴責並高度重視，代理檢察長黃振倫獲悉後，立即指示主任檢察官邱志平、檢察官沈郁智指揮內政部警政署督察室、新竹市警察局督察科、新竹市警察局第三分局成立專案小組積極偵辦，釐清事實。
