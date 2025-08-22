男酒駕致乘客死亡自首 國民法官認定「不符減刑」判3年2月

侯姓男子去年7月23日晚間，在嘉縣東石鄉1間小吃部飲酒直到隔天凌晨，酒駕載同伴陳姓男子，行經東石鄉型厝村嘉3鄉道，逆向撞上對向水溝護欄，猛烈撞擊造成陳男傷重不治，侯男留現場符合自首，但明知酒後駕車危險心存僥倖，不符刑法情堪憫恕減刑規定，國民法官組成法庭依刑法「不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪」，判徒刑3年2月，全案可上訴。

判決指出，侯姓男子去年7月23日晚間在東石鄉三塊厝1間小吃部飲酒，翌日凌晨1時28分駕轎車載同伴陳姓男子，行經東石鄉型厝村嘉3鄉道時，未減速跨越分向限制線，逆向撞上對向水溝護欄。猛烈撞擊造成陳男顱骨開放性骨折及腦部重創，送醫前無呼吸心跳，7月24日凌晨2時17分宣告不治。警方到場後測得侯男吐氣酒精濃度達每公升0.36 毫克，遠超法定標準。

法庭審理過程，侯男坦承酒駕肇事，相關證據包括酒測結果、現場圖、法醫解剖報告及自首紀錄，均足以證實犯罪。審判長及國民法官認定，他確實因酒駕致死而觸法。

量刑上，國民法官指出，侯男雖於事故發生後留在現場並坦承駕駛，符合自首條件，對釐清案情有所助益，因此依法減輕其刑。然而，他明知酒後駕車危險仍心存僥倖，且其酒測值高達每公升0.36毫克，為釀禍主因，不符合刑法第59條「情堪憫恕」減刑的規定。

法院考量侯男在犯後態度、年齡、工作與家庭環境等因素下，認為其仍具社會復歸可能性，最終量處3年2月有期徒刑。