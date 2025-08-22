超速翻車害友人夾死大貨車內 他自認沒過失…仍判10月

林姓男子駕駛大貨車行經國道4號潭子區匝道時，當地限速40公里他卻飆到73公里，導致過彎失控翻車撞擊護欄，坐在一旁的黃姓友人沒繫安全帶，整個人彈飛被夾在駕駛座慘死，林辯稱煞車失靈，認為自己沒過失，法院不採信，依過失致死罪判林10月，可上訴。

檢警調查，林男2023年9月2日駕駛大貨車載黃姓友人，行經國道4號潭子系統27.7公里，現場匝道速限為40公里，林卻貿然以73公里速度經過匝道轉彎處，導致車速過快翻覆撞擊護欄，導致坐在一旁的黃男被彈飛，遭夾在駕駛座重傷，送醫搶救不治。

台中地院審理時，林否認過失致死，辯稱轉彎時有踩煞車，但煞車失靈無法減速才撞上，並表示「我沒有過失。」

法院勘驗行車記錄器發現，林進入匝道車速為65公里，接近轉彎處最高達73公里，貨車翻覆後包括林、黃都因劇烈力道彈離座位；另林男的老闆證稱，林開的貨車按時保養，且為新型車若煞車故障就不能發動，不會有發動後又煞車失靈情形，且事發前2個月該車才保養過，煞車正常。

法院認為，林男未注意時速限制，貿然超速才釀翻車，其駕車行為顯然有過失，與黃男死亡結果間有相當因果關係，不採信其辯詞。