超速翻車害友人夾死大貨車內 他自認沒過失…仍判10月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

林姓男子駕駛大貨車行經國道4號潭子區匝道時，當地限速40公里他卻飆到73公里，導致過彎失控翻車撞擊護欄，坐在一旁的黃姓友人沒繫安全帶，整個人彈飛被夾在駕駛座慘死，林辯稱煞車失靈，認為自己沒過失，法院不採信，依過失致死罪判林10月，可上訴。

檢警調查，林男2023年9月2日駕駛大貨車載黃姓友人，行經國道4號潭子系統27.7公里，現場匝道速限為40公里，林卻貿然以73公里速度經過匝道轉彎處，導致車速過快翻覆撞擊護欄，導致坐在一旁的黃男被彈飛，遭夾在駕駛座重傷，送醫搶救不治。

台中地院審理時，林否認過失致死，辯稱轉彎時有踩煞車，但煞車失靈無法減速才撞上，並表示「我沒有過失。」

法院勘驗行車記錄器發現，林進入匝道車速為65公里，接近轉彎處最高達73公里，貨車翻覆後包括林、黃都因劇烈力道彈離座位；另林男的老闆證稱，林開的貨車按時保養，且為新型車若煞車故障就不能發動，不會有發動後又煞車失靈情形，且事發前2個月該車才保養過，煞車正常。

法院認為，林男未注意時速限制，貿然超速才釀翻車，其駕車行為顯然有過失，與黃男死亡結果間有相當因果關係，不採信其辯詞。

法院認為，林男行經匝道卻超速釀禍，導致黃男死亡，反後沒有和解、也未賠償，依過失致死罪判他有期徒刑10月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

死亡 過失致死

相關新聞

否認授意偽冒罷免連署 國民黨新北市黨部書記長要求「當庭對質」

新北地檢署偵辦新北市綠委偽冒罷免連署案，今年6月以100萬元交保的國民黨新北市黨部書記長陳貞容今到新北地院出庭，對偽造立...

台商稱「講幹話」被當共諜 替中共刺探法輪功資料判1年2月刑定讞

台商薛楨純被控替中共官員向調查官刺探法輪功創始人李洪志父女的入出境資料，雖辯「習慣吹牛」，但台北地院判他1年2月徒刑，上...

台南光電弊案今開庭審查 農業局承辦員認有壓力

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

借廁所遭拒砸店傷人 新竹惡煞二度鬧場今早遭拘提10萬交保

新竹李男16日清晨到早餐店借廁所遭拒，憤而砸店、毆打店員。警方初到場僅管束後放行，未料他再度返回叫囂，，事件引發外界譁然...

男酒駕致乘客死亡自首 國民法官認定「不符減刑」判3年2月

侯姓男子去年7月23日晚間，在嘉縣東石鄉1間小吃部飲酒直到隔天凌晨，酒駕載同伴陳姓男子，行經東石鄉型厝村嘉3鄉道，逆向撞...

警索非法棄土公關費 環保稽查員也來蹭 桃檢起訴建請從重量刑

桃園地檢署去年偵辦土方回填廢棄物，另外查出有偵查隊小隊長、派出所巡佐、員警涉嫌向土方業者收公關費，按車輛經過或在轄區倒廢...

