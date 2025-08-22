警索非法棄土公關費 環保稽查員也來蹭 桃檢起訴建請從重量刑

桃園地檢署去年偵辦土方回填廢棄物，另外查出有偵查隊小隊長、派出所巡佐、員警涉嫌向土方業者收公關費，按車輛經過或在轄區倒廢棄物，索賄數萬至十多萬元不等，連環保局一名張姓約僱的稽查員也來蹭，大車600元、小車300元收黑錢，對環保局察覺有異解僱後，竟然到業者公司當顧問。檢方今天起訴多人，並請法院從重量刑。

檢方指出，張男去年還在桃園市環保局任職稽查員時，向吳姓業者以工地車輛小車1車300元，大車1車600元代價索賄，保證可以避免遭查緝，吳於去年2月、8月分別交付10萬800元、4萬2600元涉嫌行賄，作為不稽查或協助規避環保稽查對價。張男去年8月8日離職後，到吳男開設公司擔任環保顧問，至同年9月收取30萬至40萬元顧問費，違反公務員於其離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內的職務直接相關營利事業顧問。