警索非法棄土公關費 環保稽查員也來蹭 桃檢起訴建請從重量刑
桃園地檢署去年偵辦土方回填廢棄物，另外查出有偵查隊小隊長、派出所巡佐、員警涉嫌向土方業者收公關費，按車輛經過或在轄區倒廢棄物，索賄數萬至十多萬元不等，連環保局一名張姓約僱的稽查員也來蹭，大車600元、小車300元收黑錢，對環保局察覺有異解僱後，竟然到業者公司當顧問。檢方今天起訴多人，並請法院從重量刑。
檢方指出，張男去年還在桃園市環保局任職稽查員時，向吳姓業者以工地車輛小車1車300元，大車1車600元代價索賄，保證可以避免遭查緝，吳於去年2月、8月分別交付10萬800元、4萬2600元涉嫌行賄，作為不稽查或協助規避環保稽查對價。張男去年8月8日離職後，到吳男開設公司擔任環保顧問，至同年9月收取30萬至40萬元顧問費，違反公務員於其離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內的職務直接相關營利事業顧問。
環保局指出，張姓前約僱稽查職場為助理，2019年到環保局工作，平日業務為稽查案件查察，政風室去年7月接獲檢舉並發現他平日舉止行為異常，開名車宴飲多，隨即錄案調查及約詢，並列為高風險優先汰除人員，同時調離稽查業務8月解聘，後續並配合地檢署偵辦不護短。
