快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

警索非法棄土公關費 環保稽查員也來蹭 桃檢起訴建請從重量刑

聯合報／ 記者鄭國樑陳恩惠／桃園即時報導

桃園地檢署去年偵辦土方回填廢棄物，另外查出有偵查隊小隊長、派出所巡佐、員警涉嫌向土方業者收公關費，按車輛經過或在轄區倒廢棄物，索賄數萬至十多萬元不等，連環保局一名張姓約僱的稽查員也來蹭，大車600元、小車300元收黑錢，對環保局察覺有異解僱後，竟然到業者公司當顧問。檢方今天起訴多人，並請法院從重量刑。

檢方指出，張男去年還在桃園市環保局任職稽查員時，向吳姓業者以工地車輛小車1車300元，大車1車600元代價索賄，保證可以避免遭查緝，吳於去年2月、8月分別交付10萬800元、4萬2600元涉嫌行賄，作為不稽查或協助規避環保稽查對價。張男去年8月8日離職後，到吳男開設公司擔任環保顧問，至同年9月收取30萬至40萬元顧問費，違反公務員於其離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內的職務直接相關營利事業顧問。

環保局指出，張姓前約僱稽查職場為助理，2019年到環保局工作，平日業務為稽查案件查察，政風室去年7月接獲檢舉並發現他平日舉止行為異常，開名車宴飲多，隨即錄案調查及約詢，並列為高風險優先汰除人員，同時調離稽查業務8月解聘，後續並配合地檢署偵辦不護短。

桃園地檢署偵辦非法倒廢土、廢棄物，查出員警和環保稽查員涉嫌索賄。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署偵辦非法倒廢土、廢棄物，查出員警和環保稽查員涉嫌索賄。圖／桃園地檢署提供

環保局 廢棄物

延伸閱讀

基隆中元祭為期1個月燒紙錢多 集中焚燒改善空氣品質

「毒騾」入境遭識破企圖逃逸還拳毆關員 桃檢1起訴2偵辦中

軍情處前上校處長、組長涉詐領餐費案 桃檢起訴

唬爛「黑紙洗美金」詐燒烤店老闆1700萬 桃檢起訴法籍男

相關新聞

否認授意偽冒罷免連署 國民黨新北市黨部書記長要求「當庭對質」

新北地檢署偵辦新北市綠委偽冒罷免連署案，今年6月以100萬元交保的國民黨新北市黨部書記長陳貞容今到新北地院出庭，對偽造立...

台商稱「講幹話」被當共諜 替中共刺探法輪功資料判1年2月刑定讞

台商薛楨純被控替中共官員向調查官刺探法輪功創始人李洪志父女的入出境資料，雖辯「習慣吹牛」，但台北地院判他1年2月徒刑，上...

台南光電弊案今開庭審查 農業局承辦員認有壓力

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

借廁所遭拒砸店傷人 新竹惡煞二度鬧場今早遭拘提10萬交保

新竹李男16日清晨到早餐店借廁所遭拒，憤而砸店、毆打店員。警方初到場僅管束後放行，未料他再度返回叫囂，，事件引發外界譁然...

男酒駕致乘客死亡自首 國民法官認定「不符減刑」判3年2月

侯姓男子去年7月23日晚間，在嘉縣東石鄉1間小吃部飲酒直到隔天凌晨，酒駕載同伴陳姓男子，行經東石鄉型厝村嘉3鄉道，逆向撞...

超速翻車害友人夾死大貨車內 他自認沒過失…仍判10月

林姓男子駕駛大貨車行經國道4號潭子區匝道時，當地限速40公里他卻飆到73公里，導致過彎失控翻車撞擊護欄，坐在一旁的黃姓友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。