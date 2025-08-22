愛山林私募套利…祝文宇認罪繳回3.9億今起訴 其餘16人不起訴
甲山林集團負責人、房產代銷龍頭愛山林董事長祝文宇2013年間辦理私募發行普通股，涉用甲山林集團經理人、大學同學等11人帳戶當人頭，低價認購套利3億餘元，日前祝文宇遭約談後認罪繳回3.9億餘元犯罪所得。台北地檢署今偵結，依特別背信等罪嫌起訴祝，妻兒、經理人等16人獲不起訴處分。
起訴指出，祝文宇2013年10月11日意圖牟取愛山林發行的私募股票與市價間的鉅額價差利益，涉用甲山林集團10名經理人和周姓大學同學等11人名義參與私募有價證券，隱匿自己才是實際應募人，不實記載11人是策略性投資人、應募人與愛山林「無關係」祝文宇以市價二折每股認購價6元取得2萬2110仟股，套取3億125萬8560元。
祝文宇供稱，「為了節稅而轉手」他不是炒作只是換手，為了節稅才將股份轉由法人持有，取得股份時不清楚稅法規定，所以一開始才用自然人名義持有。日前500萬交保的張瀛珠稱，存摺、證券帳戶都給公司保管，用她的名字買股票，她會把錢匯到股票帳戶作為交割使用。
檢方調查，祝文宇與妻兒甲山林董事長張瀛珠、愛山林建設總經理祝藝，及愛山林財務副理林佩君，為了將祝文宇可掌控的愛山林股票從個人名義轉為公司名義，才有相對成交或影響股價的情形，與實務上操縱股價大多使用非公司內部人的人頭帳戶買賣大相逕庭，且未在股票高點出脫持股，難認故意操縱股價。
檢方認定，愛山林建設副董事長張境在等10人為甲山林集團主管，依祝文宇指示開戶給公司使用，難認參與此私募事宜；祝的周姓大學同學基於同學情誼才出借帳戶；瑞迪廣告公司監察人殷佩琦是張瀛珠閨蜜，聽從建議出錢投資；曾在甲山林集團任職的瑞揚開發董事長吳宜臻則經祝文宇建議、諮詢會計事務所經理，才將名下愛山林股票改由瑞揚持有。
台北地檢署檢察官劉韋宏今年5月間指揮調查局偵辦，訊後命祝文宇1200萬元交保、限制出境出海。檢方指出，祝文宇濫用私募圖利，賺取鉅額價差，雖調詢中強詞奪理，但偵查中坦承自白，今年6月1日繳交犯罪所得3億9293萬8920元至北檢專戶，犯後態度尚佳，祝文宇涉犯證券交易法特別背信、財物業務文件內容不實及違法私募罪，從重依特別背信罪嫌起訴，建請法院審酌量處適當之刑度，其餘16人涉證交法給予不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言