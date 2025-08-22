愛山林私募套利…祝文宇認罪繳回3.9億今起訴 其餘16人不起訴

甲山林集團負責人、房產代銷龍頭愛山林董事長祝文宇2013年間辦理私募發行普通股，涉用甲山林集團經理人、大學同學等11人帳戶當人頭，低價認購套利3億餘元，日前祝文宇遭約談後認罪繳回3.9億餘元犯罪所得。台北地檢署今偵結，依特別背信等罪嫌起訴祝，妻兒、經理人等16人獲不起訴處分。

起訴指出，祝文宇2013年10月11日意圖牟取愛山林發行的私募股票與市價間的鉅額價差利益，涉用甲山林集團10名經理人和周姓大學同學等11人名義參與私募有價證券，隱匿自己才是實際應募人，不實記載11人是策略性投資人、應募人與愛山林「無關係」祝文宇以市價二折每股認購價6元取得2萬2110仟股，套取3億125萬8560元。

祝文宇供稱，「為了節稅而轉手」他不是炒作只是換手，為了節稅才將股份轉由法人持有，取得股份時不清楚稅法規定，所以一開始才用自然人名義持有。日前500萬交保的張瀛珠稱，存摺、證券帳戶都給公司保管，用她的名字買股票，她會把錢匯到股票帳戶作為交割使用。

檢方調查，祝文宇與妻兒甲山林董事長張瀛珠、愛山林建設總經理祝藝，及愛山林財務副理林佩君，為了將祝文宇可掌控的愛山林股票從個人名義轉為公司名義，才有相對成交或影響股價的情形，與實務上操縱股價大多使用非公司內部人的人頭帳戶買賣大相逕庭，且未在股票高點出脫持股，難認故意操縱股價。

檢方認定，愛山林建設副董事長張境在等10人為甲山林集團主管，依祝文宇指示開戶給公司使用，難認參與此私募事宜；祝的周姓大學同學基於同學情誼才出借帳戶；瑞迪廣告公司監察人殷佩琦是張瀛珠閨蜜，聽從建議出錢投資；曾在甲山林集團任職的瑞揚開發董事長吳宜臻則經祝文宇建議、諮詢會計事務所經理，才將名下愛山林股票改由瑞揚持有。