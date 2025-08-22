逾1000公噸水肥、油汙灌進台中下水道 「黑水專案」抓業者勾結廠商

台中地檢署「黑水專案」偵辦非法水肥、油汙偷排業者，抓到環保公司業者與台中市汙水下水道系統工程人員共謀，將水肥、油汙非法偷排亂倒，統計超過1000公頓廢棄物通通流入台中市區汙水下水道內；檢方偵結依廢棄物清理法起訴蘇姓主嫌等15人。

中檢指出，2024年起透過「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」分析、規畫「黑水專案」，由檢察官侯詠琪指揮保七警方、調查及環保等單位，針對水肥油汙等廢棄物，違法透過汙水下水道人孔蓋（陰井）傾瀉、排放至台中市區下水道，檢警鎖定特定業者、水肥車輛，追蹤車行軌跡及跟監。

檢方查出，蘇姓、吳姓環保公司業者，以非法清除車輛向不特定民宅、商家清運水肥、油汙，沒有透過合法管道清運，反而將所收受來的水肥、油汙注入大型水肥車內，還和台中市汙水下水道系統工程施工人員共謀，在其掩護下亂倒排放進入台中市區汙水下水道系統。

檢方今年5月6日持搜索票在大里區等7處搜索，同步掃蕩2家不法業者，將蘇姓、吳姓2名主嫌聲押禁見獲准，其餘10名共犯命2萬元至5萬元不等交保，還查扣2輛怪手、9輛水肥車。

檢警也統計，2家不法廢棄物清運業者，夥同台中市下水道工程承包商等，在下水道非法棄置水肥及油汙數量超過1000公噸。 檢方偵結依違反廢棄物清理法第46條規定起訴蘇姓主嫌等15人，一併向法院聲請宣告沒收不法所得517萬餘元獲准。