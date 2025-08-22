快訊

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

聽新聞
0:00 / 0:00

逾1000公噸水肥、油汙灌進台中下水道 「黑水專案」抓業者勾結廠商

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署「黑水專案」偵辦非法水肥、油汙偷排業者，抓到環保公司業者與台中市汙水下水道系統工程人員共謀，將水肥、油汙非法偷排亂倒，統計超過1000公頓廢棄物通通流入台中市區汙水下水道內；檢方偵結依廢棄物清理法起訴蘇姓主嫌等15人。

中檢指出，2024年起透過「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」分析、規畫「黑水專案」，由檢察官侯詠琪指揮保七警方、調查及環保等單位，針對水肥油汙等廢棄物，違法透過汙水下水道人孔蓋（陰井）傾瀉、排放至台中市區下水道，檢警鎖定特定業者、水肥車輛，追蹤車行軌跡及跟監。

檢方查出，蘇姓、吳姓環保公司業者，以非法清除車輛向不特定民宅、商家清運水肥、油汙，沒有透過合法管道清運，反而將所收受來的水肥、油汙注入大型水肥車內，還和台中市汙水下水道系統工程施工人員共謀，在其掩護下亂倒排放進入台中市區汙水下水道系統。

檢方今年5月6日持搜索票在大里區等7處搜索，同步掃蕩2家不法業者，將蘇姓、吳姓2名主嫌聲押禁見獲准，其餘10名共犯命2萬元至5萬元不等交保，還查扣2輛怪手、9輛水肥車。

檢警也統計，2家不法廢棄物清運業者，夥同台中市下水道工程承包商等，在下水道非法棄置水肥及油汙數量超過1000公噸。  檢方偵結依違反廢棄物清理法第46條規定起訴蘇姓主嫌等15人，一併向法院聲請宣告沒收不法所得517萬餘元獲准。

另外，檢方執行期間查扣5輛水肥車，經囑託行政執行署台中分署法拍變價，8月5日以超出底價近一倍的價格拍出，5輛水肥車合計拍定價格814萬元，也是全國首件針對非法排放黑水之水肥車輛予以查扣、偵查中變價拍賣案例。

中檢指揮保七等單位執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七警提供
中檢指揮保七等單位執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七警提供
中檢指揮保七等單位執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七警提供
中檢指揮保七等單位執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七警提供
台中地檢檢察官侯詠琪（右2）、陳祥薇（中）指揮保七等單位執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七警提供
台中地檢檢察官侯詠琪（右2）、陳祥薇（中）指揮保七等單位執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七警提供
中檢指揮保七等單位執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七警提供
中檢指揮保七等單位執行「黑水專案」，抓到環保業者非法偷排大量水肥、油汙。圖／保七警提供

水肥 台中市 廢棄物

延伸閱讀

災後台南石綿瓦處理量能不足 陳亭妃兩度質詢盼中央協助

雲林麥寮國有地遭非法傾倒北部營建廢棄物 22人被起訴

苗栗第一家！京元電子竹南、銅鑼廠獲廢棄物零填埋白金級認證

兩個月清運石綿瓦近2年總量！ 南市啟用石綿瓦地圖 「逐里掃街」

相關新聞

台商稱「講幹話」被當共諜 替中共刺探法輪功資料判1年2月刑定讞

台商薛楨純被控替中共官員向調查官刺探法輪功創始人李洪志父女的入出境資料，雖辯「習慣吹牛」，但台北地院判他1年2月徒刑，上...

殺人同夥有海軍中士！少年遭友虐死棄屍宜蘭 5嫌聲押、4人送少庭

新竹縣曾姓少年17日遭謝姓男子等多人押走，開車載至尖石山區毆打致死，再載往宜蘭頭城山區棄屍；警方接獲家屬報案，調監視器查...

愛山林私募套利...祝文宇認罪繳回3.9億今起訴 其餘16人不起訴

甲山林集團負責人、房產代銷龍頭愛山林董事長祝文宇2013年間辦理私募發行普通股，涉用甲山林集團經理人、大學同學等11人帳...

逾1000公噸水肥、油汙灌進台中下水道 「黑水專案」抓業者勾結廠商

台中地檢署「黑水專案」偵辦非法水肥、油汙偷排業者，抓到環保公司業者與台中市汙水下水道系統工程人員共謀，將水肥、油汙非法偷...

行人、汽車都地獄...台中小貨車撞死徒步老婦 2人均過失

台中簡姓男子開小貨車行經北區時，見綠燈直接起步卻撞上扶助步車走在行人穿越道上的吳姓老婦人，釀吳傷重慘死；法院查，簡男未禮...

涉詐領助理費 桃議員舒翠玲夫婦判1年獲緩刑

國民黨桃園市議員舒翠玲被控長期以母親、兄長等親友擔任人頭，詐領助理費980萬餘元，2020年12月被檢方依貪汙治罪條例起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。